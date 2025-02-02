İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Şubat 2025 Pazar / 4 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,8609
  • EURO
    37,2521
  • ALTIN
    3228.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Milli ''İRADE''nin kullanımı genişliyor! İki noktada daha devreye alındı
Ekonomi

Milli ''İRADE''nin kullanımı genişliyor! İki noktada daha devreye alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından geliştirilen yerli ve milli hava trafik görüntüleme yazılımı 'İnteraktif Radar Analizi ve Data Ekranı'nın (İRADE) İstanbul ile Muğla Dalaman havalimanlarında da kullanılmaya başlandığını bildirdi.

AA2 Şubat 2025 Pazar 12:34 - Güncelleme:
Milli ''İRADE''nin kullanımı genişliyor! İki noktada daha devreye alındı
ABONE OL

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, yerli ve milli hava trafik görüntüleme yazılımı İRADE'nin kullanım ve kurulum çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

İRADE'nin ilk olarak İstanbul Atatürk ve Çukurova havalimanlarında devreye alındığını anımsatan Uraloğlu, "İRADE, İstanbul ile Muğla Dalaman havalimanlarında kullanılmaya başlandı. İRADE'nin Trabzon, Antalya, Muğla Milas Bodrum ve İzmir Adnan Menderes havalimanlarına kurulumu için çalışmalara başladık. 2025'in ilk yarısında kurulumların tamamlanmasını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

- "HAVA TRAFİĞİ YÖNETİMİNDE KULLANICILARA KOLAYLIK SAĞLIYOR"

Uraloğlu, hava trafik emniyeti çalışanlarıyla hava trafik kontrolörlerince hazırlanan yazılıma ilişkin bilgi verirken İRADE'nin uluslararası standartlara uygun, güvenli ve ileri teknoloji bir sistem olduğunu vurguladı.

Yerlilik ve millilik unsurlarını her projede önemsediklerine dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Sistem, gerçek zamanlı radar görüntüleme, AWOS, ATIS ve METAR verileri, uçuş planı verileri, NOTAM takibi ve AIP erişimi gibi çeşitli veri kaynaklarını tek bir ara yüzde toplayarak hava trafiği yönetiminde kullanıcılara büyük kolaylık sağlamaktadır. Hava trafiğinin kontrol ve idamesi sırasında gerekli olan, otomatik hava gözlem sistemi verileri, AFTN ile NOTAM verileri, güncel AIP erişimi ve meteorolojik radar, uydu verileri gibi farklı kaynaklardan elde edilen kritik bilgileri, tek ekranda basit şekilde gösteren İRADE, hava trafik kontrolörleri için vazgeçilmez. Yüksek verimlilik ve esnek kullanım özelliğine sahip İRADE, kritik sistemlerde dışa bağımlılığımızı azaltıp, her geçen gün gelişen ve büyüyen havacılık endüstrisiyle her zaman tam entegrasyon sağlıyor."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.