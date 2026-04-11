İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Nisan 2026 Cumartesi / 24 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6304
  • EURO
    52,5769
  • ALTIN
    6812.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Milli Parklar uzmanlığı için yeni dönem! Sınav ve atama şartları değişti
Milli Parklar uzmanlığı için yeni dönem! Sınav ve atama şartları değişti

AA11 Nisan 2026 Cumartesi 10:13 - Güncelleme:
ABONE OL

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Uzmanlığı Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, doğa koruma ve milli parklar uzman yardımcılarının mesleğe alınma, yetiştirilme, yeterlik sınavları, doğa koruma ve milli parklar uzmanlığına atanmaları ile doğa koruma ve milli parklar uzman ve uzman yardımcılarının çalışma usul ve esasları, görev, yetki, hak ve sorumlulukları düzenlendi.

Buna göre, uzman yardımcıları, mesleğe yarışma sınavıyla alınacak. Yarışma sınavı, kadro ve ihtiyaç durumuna göre, Genel Müdürlükçe uygun görülen zamanlarda yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacak. Sınava girecek adayların 35 yaşını doldurmamış olması gerekecek.

Yarışma sınavının değerlendirilmesi sonucunda, başarılı olan ve süresi içinde istenilen belgeleri Personel Dairesi Başkanlığına teslim eden adayların, ilgili mevzuat hükümlerine göre uzman yardımcısı kadrolarına atamaları yapılacak. Uzmanlığa atanabilmek için yeterlik sürecine tabi tutulacak uzman yardımcılarının, yeterlik süreci tez savunması ve yeterlik sınavını geçmesi gerekecek.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.