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Milli Piyango ihalesinde en iyi teklifi Sisal-Şans Ortak Girişimi verdi

Milli Piyango ihalesinde en iyi teklifi 9 milyar 320 milyon lira ile Sisal-Şans Ortak Girişimi verdi.

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Türkiye Varlık Fonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Milli Piyango oyunlarının düzenlenmesine ilişkin gelir paylaşımı esasına dayanan 10 yıl süreli hizmet alım sözleşmesi için açık teklif alma süreci tamamlandı.
 
Buna göre, net bugünkü değer bazında en iyi teklifi 2020 yılı için 9 milyar 320 milyon TL tutarında asgari hasılat taahhüdü ve bayi komisyonları da dahil olmak üzere yüzde 9,5 komisyon oranıyla Sisal-Şans Ortak Girişimi verdi.
 
Kamuya azami fayda sağlanmasının gözetildiği teklif alma sürecinde Sisal-Şans Ortak Girişimi’nin taahhüt ettiği 10 yıllık hasılatın net bugünkü değeri 28 milyar 119 milyon TL oldu.
 
Sisal-Şans Ortak Girişim Grubu
 
Verilen bilgiye göre, Sisal-Şans Ortak Girişim Grubu, Şans Dijital ve İnteraktif Hizmetler Teknoloji Yatırım AŞ’nin yüzde 51 ve İtalyan Sisal S.p.A’in yüzde 49 katılımıyla oluşuyor. 
 
Değerlendirme sürecinde net bugünkü değer, asgari hasılat taahhüdü ve bu hasılat üzerinden işletmecinin alacağı asgari komisyon oranının yanı sıra katılımcıların şans oyunları alanındaki deneyimi, finansal yeterliliği ve teknik altyapı kriterleri de dikkate alındı.
 
Türkiye Varlık Fonu tarafından yürütülen süreçte Doğan-Intralot Ortak Girişim Grubu, SAZKA Group a.s. ve IGT Austria GmbH tarafından da teklif verildi.
 
Süreç, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ ile Sisal-Şans Ortak Girişim Grubu’nun ilgili hizmet alım sözleşmesinin imzalanmasıyla tamamlanacak ve kamuoyuna açıklama yapılacak.

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