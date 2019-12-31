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Ekonomi

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi başladı

Milli Piyango'nun, büyük ikramiyesi 80 milyon lira olan yılbaşı özel çekilişi başladı.

AA31.12.2019  15:38 - Güncelleme: 31.12.2019  15:38

Milli Piyango İdaresinin Kızılay binasında noter huzurunda yapılan çekilişleri vatandaşlar da izleyebiliyor.


Milli Piyango'nun 80 milyon lira olan büyük ikramiyesi, 8 milyon liralık ikramiyesi ve amorti numaralarının çekilişleri ise saat 20.00-21.00'de yapılacak.


Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek.


Çekilişte toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.


Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak.

Büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek.

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