Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi başladı

AA 31.12.2019 15:38 - Güncelleme: 31.12.2019 15:38

Milli Piyango İdaresinin Kızılay binasında noter huzurunda yapılan çekilişleri vatandaşlar da izleyebiliyor.







Milli Piyango'nun 80 milyon lira olan büyük ikramiyesi, 8 milyon liralık ikramiyesi ve amorti numaralarının çekilişleri ise saat 20.00-21.00'de yapılacak.





Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek.





Çekilişte toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.





Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak.

Büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek.