Milli Piyango’yu Sisal-Şans Ortak Girişimi devralıyor

Türkiye Varlık Fonu (TVF) tarafından bugüne kadar Milli Piyango İdaresi’nce düzenlenen şans oyunları için yürütülen teklif alma süreci tamamlandı ve en iyi teklifi veren Sisal - Şans Ortak Girişimi ile sözleşme imzalandı. Gelir paylaşımı esasına dayanan 10 yıl süreli sözleşmeye göre, Demirören Holding iştiraki olan Şans Dijital ve İnteraktif Hizmetler Teknoloji Yatırım AŞ’nin yüzde 51 ve İtalyan Sisal S.p.A’in yüzde 49 katılımıyla kurulan Sisal - Şans Ortak Girişimi, Milli Piyango’da elde edilen hasılatı 2020 yılı için en az 9 milyar 320 milyon TL’ye çıkarmayı taahhüt etti. 2018’deki hasılat ise 3.4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

BAYİ SAYISI ARTACAK

Sisal - Şans Ortak Girişimi ayrıca her yıl hasılatı sözleşmede belirtilen oranlarda artırmakla da yükümlü olacak. Yeni modelle Milli Piyango’nun cirosu sadece ilk yılda yaklaşık 3 katına çıkarken maliyetler de azalacak. Sisal - Şans Ortak Girişimi, operasyonları bayi komisyonları da dahil olmak üzere yüzde 9,5 komisyon oranıyla yürütecek. Bayilerin hem sayısı ilk iki yılda 10 bine çıkacak, hem de gelirleri artacak. Sisal - Şans Ortak Girişim Grubu’nun sözleşmeye göre en geç 9 ay içerisinde devralacağı operasyon Milli Piyango, Hemen Kazan ve Sayısal oyunlarını kapsıyor.

KAMU YARARI YÜKSEK

Milli Piyango lisansı 2017’de 49 yıllığına Türkiye Varlık Fonu’na devredilmişti. Yapılan çalışmalar sonucunda Milli Piyango’nun özelleştirilmesi yerine, hasılat paylaşımı modeliyle hizmet alınmasının kamuya en yüksek faydayı sağlayacağı sonucuna varıldı. Milli Piyango lisansı Türkiye Varlık Fonu’nda kalmaya devam edecek ve 10 yıllık sözleşme süresi sonunda kamuya yüksek fayda sağlayacak şekilde model tekrar değerlendirilecek.