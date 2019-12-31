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Ekonomi

Star, ekonomide hep haklının yanında oldu

Star, yayın hayatı süresince ekonomi üzerinden yürütülen operasyonlara karşı ‘Milli İradenin Sesi’ olurken, vatandaşı da fırsatçılara karşı uyarmayı hep görev edindi.

31.12.2019  03:03 - Güncelleme: 31.12.2019  08:00

EKONOMİYE SALDIRI

Türkiye’ye diz çöktüremeyen güçler 24 Haziran 2018’deki seçimleri öncesi dolar üzerinden ekonomik operasyona girişti. 

KİRLİ ELLER DURMADI
Seçim öncesi devreye giren kirli eller ekonomik operasyonlarına devam etti. Star bu operasyonu manşetten duyurdu.
ALGILARI TUTMADI

Türkiye ekonomisi küresel çetelerin yoğun baskı, saldırı ve operasyonlarına rağmen 2018’in ilk çeyreğinde yüzde 7.4 büyüdü.

TOKAT ÜSTÜNE TOKAT

Kredi derecelendirme kuruluşları S&P, Fitch, Moody’s’e ekonomik verilerle dört tokat peş peşe atıldı.

STOKÇUYA AF YOK

Star ağustos 2018’de ‘Fırsatçılık Ahlaksızlıktır’ başlığıyla milletin ekmeğiyle oynayan rantçıları ve stokçuları manşetine taşıdı. Ardından ‘Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’ kapsamında indirim etiketi asıp zam yapanları gündeme taşıdık. Israrlı yayınlarımız sonrası fahiş zam yapanlara baskınlar düzenlendi. 81 ilde başlatılan denetimlerde dev gıda firmalarına cezalar kesildi.

EKONOMİYE SALDIRI

Türkiye’ye diz çöktüremeyen güçler 24 Haziran 2018’deki seçimleri öncesi dolar üzerinden ekonomik operasyona girişti. 

KİRLİ ELLER DURMADI
Seçim öncesi devreye giren kirli eller ekonomik operasyonlarına devam etti. Star bu operasyonu manşetten duyurdu.
ALGILARI TUTMADI

Türkiye ekonomisi küresel çetelerin yoğun baskı, saldırı ve operasyonlarına rağmen 2018’in ilk çeyreğinde yüzde 7.4 büyüdü.

TOKAT ÜSTÜNE TOKAT

Kredi derecelendirme kuruluşları S&P,
Fitch, Moody’s’e ekonomik verilerle
dört tokat peş peşe atıldı.
STOKÇUYA AF YOK
Star ağustos 2018’de ‘Fırsatçılık Ahlaksızlıktır’ başlığıyla milletin ekmeğiyle oynayan rantçıları ve stokçuları manşetine taşıdı. Ardından ‘Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’ kapsamında indirim etiketi asıp zam yapanları gündeme taşıdık. Israrlı yayınlarımız sonrası fahiş zam yapanlara baskınlar düzenlendi. 81 ilde başlatılan denetimlerde dev gıda firmalarına cezalar kesildi.

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