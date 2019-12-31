EKONOMİYE SALDIRI
Türkiye’ye diz çöktüremeyen güçler 24 Haziran 2018’deki seçimleri öncesi dolar üzerinden ekonomik operasyona girişti.
KİRLİ ELLER DURMADI
Seçim öncesi devreye giren kirli eller ekonomik operasyonlarına devam etti. Star bu operasyonu manşetten duyurdu.
ALGILARI TUTMADI
Türkiye ekonomisi küresel çetelerin yoğun baskı, saldırı ve operasyonlarına rağmen 2018’in ilk çeyreğinde yüzde 7.4 büyüdü.
TOKAT ÜSTÜNE TOKAT
Kredi derecelendirme kuruluşları S&P, Fitch, Moody’s’e ekonomik verilerle dört tokat peş peşe atıldı.
STOKÇUYA AF YOK
Star ağustos 2018’de ‘Fırsatçılık Ahlaksızlıktır’ başlığıyla milletin ekmeğiyle oynayan rantçıları ve stokçuları manşetine taşıdı. Ardından ‘Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’ kapsamında indirim etiketi asıp zam yapanları gündeme taşıdık. Israrlı yayınlarımız sonrası fahiş zam yapanlara baskınlar düzenlendi. 81 ilde başlatılan denetimlerde dev gıda firmalarına cezalar kesildi.
EKONOMİYE SALDIRI
Türkiye’ye diz çöktüremeyen güçler 24 Haziran 2018’deki seçimleri öncesi dolar üzerinden ekonomik operasyona girişti.
KİRLİ ELLER DURMADI
Seçim öncesi devreye giren kirli eller ekonomik operasyonlarına devam etti. Star bu operasyonu manşetten duyurdu.
ALGILARI TUTMADI
Türkiye ekonomisi küresel çetelerin yoğun baskı, saldırı ve operasyonlarına rağmen 2018’in ilk çeyreğinde yüzde 7.4 büyüdü.
TOKAT ÜSTÜNE TOKAT
Kredi derecelendirme kuruluşları S&P,
Fitch, Moody’s’e ekonomik verilerle
dört tokat peş peşe atıldı.
Star ağustos 2018’de ‘Fırsatçılık Ahlaksızlıktır’ başlığıyla milletin ekmeğiyle oynayan rantçıları ve stokçuları manşetine taşıdı. Ardından ‘Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’ kapsamında indirim etiketi asıp zam yapanları gündeme taşıdık. Israrlı yayınlarımız sonrası fahiş zam yapanlara baskınlar düzenlendi. 81 ilde başlatılan denetimlerde dev gıda firmalarına cezalar kesildi.