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Milli saraylara 2019 personel alımı! KPSS kapsamı dışına çıkarıldı!

Milli Saraylara personel alımında son durum gelişmeleri merak ediliyor. İlgili vatandaşlar Milli Sarayların personel alımı konusundaki son düzenlemeleri araştırıyor. Hem İşçi alım yönetmeliği hem de sözleşmeli personel esaslarına göre, personel alımında, iki yılda bir yapılan KPSS sınav sonuçları ilk aşama başvurularında bir eleme olarak kullanılmaktaydı. Yeni düzenleme ile birlikte, 19 nisan 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan iki ayrı düzenlemeyle, Milli saraylara personel alımında, KPSS sınavına girmiş olmak bir ön eleme şartı olmaktan çıkarıldı. Milli Saraylar personel alımı ile ilgili merak edilen tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

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Milli Saraylar personel alımı konusunda gelişmeler yaşanıyor. Milli Saraylarda çalışmayı düşünen adaylar için personel alımındaki gelişmeler hayli merak konusu… Milli Saraylardaki son düzenlemelerde alımlar KPSS kapsamı dışına çıkarıldı. Bu gelişmeyi adaylar heyecanla takip etti. 19 Nisan 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan iki ayrı düzenlemeyle, Milli saraylara personel alımında, KPSS sınavına girmiş olmak bir ön eleme şartı olmaktan çıkarıldı. Peki, Milli Saraylara personel alımı nasıl yapılacak? Konuyla alakalı merak edilen tüm detayları haberimizin ayrıntılarında bulabilirsiniz.

MİLLİ SASARAYLARA PERSONEL ALIMI İÇİN KPSS ŞARTI ÇIKARILDI

Bilindiği üzere işçi alımlarında, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği", sözleşmeli personel alımlarında ise "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"a bakılmaktadır.

Hem İşçi alım yönetmeliği hem de sözleşmeli personel esaslarına göre, personel alımında, iki yılda bir yapılan KPSS sınav sonuçları ilk aşama başvurularında bir eleme olarak kullanılmaktadır.

Ancak, 19 Nisan 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan iki ayrı düzenlemeyle, Milli saraylara personel alımında, KPSS sınavına girmiş olmak bir ön eleme şartı olmaktan çıkarılmıştır.

 

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