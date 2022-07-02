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Ekonomi

Milyonlara güzel haber: Ödemeler bugün başlıyor

Emeklilerin bayram ikramiyeleri bugünden itibaren ödenmeye başlıyor. İlk olarak 1 Temmuz'da aylık alan memur emeklilerinin ikramiyeleri yatacak.

2 Temmuz 2022 Cumartesi 11:12 - Güncelleme:
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Yaklaşık 12 milyon emeklinin bayram ikramiyeler bugün ödenmeye başlıyor. Ödemeler 8 Temmuz'a kadar sürecek.

Daha önce 1100 lira olarak ödenen ikramiyenin bu bayramda da aynı miktarda hesaplara yatırılması bekleniyor.

Memur emeklileri için ikramiyeler 2-5 Temmuz'da hesaplarda olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamasına göre maaş günü 1 Temmuz olan 4/C'li memur emeklilerinin ikramiyeleri bugün hesaplarına yatırılacak.

Maaş tarihi 2-5 Temmuz arası olan 4/C'li memur emeklileri, ikramiyelerini yine aynı tarihte alacak.

İŞÇİ EMEKLİLERİNE ÖDEMELER 5-6 TEMMUZ'DA YAPILACAK

4/B'li Bağ-Kur emeklileri için ise ikramiye ödemeleri 7 Temmuz'da yapılacak.

Maaş tarihleri 17-21 Temmuz arasında olan 4/A'lı işçi emeklileri için ikramiye ödemeleri 5 Temmuz'da yapılacak.

22-26 Temmuz'da maaş alanlara ise ikramiyeleri 6 Temmuz'da ödenecek.

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