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Milyonlara müjde: İntibak ve erken emeklilik geliyor

Dokuz bin gün primle emekli olabilen Bağ-Kur’luya, 1800 gün kazandıracak ve taban maaşları artıracak tasarı masada. Düzenleme hayata geçerse hem aylıkta, hem emeklilik süresinde eşitlik sağlanacak.

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Daha önce Vergi ve Sosyal Güvenlik Komisyonu’nda, özellikle 2.5 milyon Bağ-Kur’luyu ilgilendiren önemli prensip kararları alınmıştı. Bağ-Kur ve SSK arasındaki farkların eşitlenmesi gündeme gelmişti. Düzenleme hayata geçerse, hem gelir hem de emeklilik süresinde, emekliler arasında eşitlik sağlanacak. 
 
ARADA 1800 GÜN FARK VAR 
 
Daha önce alınan kararla, işçi ve memurların emekliliği için istenen prim ödeme gün sayısı 7 bin 200, Bağ-Kur’lular için 9 bin gün olarak belirlenmişti. Sosyal güvenlikte adalet komisyonu, SSK’lı çalışanla, Bağ-Kur’lu çalışan arasındaki prim süresinin eşitlenmesini öngörmüştü. Edinilen bilgiye göre, konuyla ilgili tasarı hazırlandı ve önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulacak. 
 
MAAŞLAR EŞİTLENECEK 
 
Ayrıca SGK kayıtlarında bulunan emekli Bağ-Kur’lulara verilen maaşlarda sehven oluşan eksiklikleri gidermek için de düğmeye basıldı. Bu kapsamda, emeklilerin maaş dosyalarının yeniden tarandığı öğrenildi. İnceleme sonucunda eksik ödeme yapıldığı belirlenen Bağ-Kur’lulara, bu paralar iade edilecek. Maaş düzeltilecek, geriye dönük eksik ödenen tutarlar da toplu olarak verilecek. 
 
(Güneş)

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