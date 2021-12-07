Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor... Asgari ücrette ikinci tur görüşmeler başlıyor

TRTHaber 7 Aralık 2021 Salı 02:13 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 02:13

Yaklaşık 8 milyon çalışanın merakla beklediği yeni asgari ücrete ilişkin görüşmeler 1 Aralık'ta başladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını bugün Türk-İş'in ev sahipliğinde yapacak. Toplantıda işçi ve işveren tarafının beklentileri masaya yatırılacak, ekonomideki gelişmeler ele alınacak.

Toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarının temsilcileri de ekonomik veri ve raporları paylaşacak.

3. TOPLANTI 9 ARALIK'TA

3. toplantı ise TİSK'in ev sahipliğinde 9 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Toplantıların ardından işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin olduğu Komisyon, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti oy çokluğuyla belirleyecek.

Asgari ücret ile birlikte işsizlik ödeneği, kıdem tazminatı ve sigorta primlerinin miktarları da tespit edilecek.