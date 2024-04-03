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Ekonomi

Milyonlarca cep telefonu kullanıcısını ilgilendiriyor! 1 Nisan'da itibaren geçerli olmaya başladı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu(BTK), milyonlarca cep telefonu kullanıcısını ilgilendiren tarifeleri güncelledi. BTK'nın belirlediği yeni tarifeler 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmaya başladı. Tarife güncellemesinde enflasyonun çok altında bir fiyat belirlendi.

3 Nisan 2024 Çarşamba 09:44 - Güncelleme:
Milyonlarca cep telefonu kullanıcısını ilgilendiriyor! 1 Nisan'da itibaren geçerli olmaya başladı
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), ceple görüşmede tavan fiyatı açıkladı. Kurum, mobil haberleşme sektörüne ilişkin 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak fiyatları duyurdu.

CEPLE GÖRÜŞMEDE TAVAN FİYAT!

6 ayda bir düzenli olarak tavan fiyat açıklayan BTK, bu kez vatandaşlardan operatörlerin uyguladığı ücret tarifelerine yönelik gelen şikâyetleri göz önünde bulundurarak enflasyonun çok altında sınırlı bir tarife artışına gitti. Buna göre mobil haberleşmede daha önce dakikası 2.45 TL olan yurtiçi arama tarifesi yüzde 27.34 artırılarak 3.12 TL'ye yükseltildi.

MİLYONLARCA VATANDAŞI İLGİLENDİRİYOR!

Yurtdışı aramaların dakikası da aynı şekilde 24.57 TL'den 31.35 TL'ye yükseltildi. Vatandaşlar geçen yıla oranla fahiş oranda artan cep telefonu paket ve tarife fiyatlarını BTK'ya şikâyet ederken, kurum ise gelen bu şikâyetleri dikkate alarak her 6 ayda bir belirlediği "Mobil elektronik haberleşme hizmetleri azami ücret tarifesi"nde bu dönem sınırlı oranda bir artışa gitti.

1 NİSAN'DAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

BTK'nın Turkcell, Vodafone ve TT Mobil'in uyması amacıyla yayınladığı yeni tavan ücretler 1 Nisan tarihinden itibaren geçerli olacak. Buna göre mobil haberleşmede daha önce dakikası 2.45 TL olan yurtiçi arama tarifesi yüzde 27.34 artırılarak 3.12 TL'ye yükseltildi. Yurtdışı aramaların dakikası da aynı şekilde 24.57 TL'den 31.35 TL'ye yükseltildi. Yurtiçi kısa mesaj ücreti 2.23 TL olurken, yurt dışı kısa mesaj ücret tarifesi ise 5.51 TL oldu. İsim-unvan değişikliğinin işlem ücreti 40.86 TL olarak belirlenirken, hat devir ücreti 50.83 TL oldu. Önümüzdeki 6 ay geçerli olacak tarifeye göre kayıp çalıntı nedeniyle hat değişimi ücreti 136 TL, açma kapama ücreti 139 TL olacak. Posta ile iletilen ayrıntılı fatura ücreti sayfa başına 4.09 TL olurken, bilinmeyen numaralar servis ücreti dakika başına 8.84 TL oldu.

FAHİŞ ARTIŞINI ŞİKAYET EDİN

Geçtiğimiz yıla oranla bu yıl paket ve tarifelerinde fahiş oranda zam uygulayan operatörleri BTK'ya şikâyet etmek mümkün. Vatandaş isterse ALO 120'yi arayarak şikâyet ve ihbarda bulunabilirken, isterlerse de https://tuketici.btk.gov.tr/ adresine girerek buradaki formu doldurarak şikâyetlerini kuruma iletebiliyor. Gelen şikâyetleri doğrudan ilgili operatöre yönlendiren BTK, operatörlerin sorunu çözmesini talep ediyor. Eğer sorun çözümsüz kalır ve vatandaş aynı konuda ikinci şikayetini yaparsa bu defa süreç operatörlerin aleyhine işliyor. Her yıl vatandaş memnuniyet ölçümleri yapan Kurum, ilgili operatörlere memnuniyetsizlik oranına göre idari para cezası kesebiliyor.

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