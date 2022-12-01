Milyonlarca dolarlık dev doğalgaz keşfi! Hazine dünya enerji haritasını değiştirecek

Suudi Ekonomi Bakanı Abdulaziz bin Salman, Türkiye'nin internet sitesi Urgent tarafından izlenen habere göre, ülkesindeki petrol şirketi Suudi Arabistan Petrol Şirketi'nin (Saudi Aramco) iki yeni petrol sahası keşfettiğini söyledi. Suudi Basın Ajansı, keşfedilen iki petrol sahasının ülkenin doğu bölgesinde yer aldığını bildirdi.



Haberde görüşleri yer alan Ekonomi Bakanı Abdulaziz, Suudi Aramco'nun yeni keşiflerinin ülke stratejilerine önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Bu yeni keşiflerin Krallık'taki doğal gaz rezervlerini artıracağını söyledi. Abdülaziz, ülkenin doğusunda yapılan ilk keşfin Hofuf kentine 142 kilometre uzaklıktaki Cafer petrol sahasının güneyinde yer aldığını belirtti. Diğer keşif ise Zahran'ın 230 kilometre güneyinde yer alıyor.

SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI'NDAKİ EN BÜYÜK GAZ SAHALARI

Suudi Arabistan Krallığı'ndaki en büyük gaz sahası olan Al-Jafurah sahası veya sözde Al-Jafurah Basin, Jura dönemine kadar uzandığı için çöl gazına ayrılmış bir sahadır ve bu bölge Aramco tarafından 2014 yılında hidrolik kırma operasyonları sırasında keşfedildi.

Suudi Veliaht Prensi'ne göre, Al-Jafurah sahasının üretimi, MS 2036'da tamamlanıp geliştirildikten sonra, günde yaklaşık 130.000 varil etan üretebilecek yaklaşık iki trilyon metreküp gaza ulaşacak ve petrokimya endüstrileri için günde yaklaşık beş yüz varil sıvı ve gaz ve yoğuşma krizi üretmektedir.

Prens Muhammed bin Salman, Al-Jafurah'daki tarlaların geliştirilmesinin, hükümet içinde gelişmenin başlamasından itibaren 22 yıl süreceğini ve gayri safi yurtiçi hasılaya yılda yaklaşık 20 milyar dolar katkıda bulunacağını söyledi.

Aramco, Suudi Arabistan'da sondaj faaliyetleri ve Jafurah sahasından kaya gazı üretimi için ön testler yapmaktadır. Aramco'nun tahminlerine göre keşif dünyanın enerji haritasında değişikliğe sebep olacak.

Aramco'nun Genel Müdürü'nün geçen hafta Bahreyn'de düzenlenen bir konferansta söylediği gibi, Jafurah sahasındaki üretim hacimlerinin ticari olabilmesi için yüksek olması gerekiyor ve bu nedenle Aramco, Khaled olarak sahayı tamamen geliştirmeyi ve aynı zamanda maliyetleri düşürmeyi planlıyor.

KAFOURA'DAN GAZ ALANINDA 110 MİLYARLIK YATIRIM

Suudi Arabistan'daki haber ajansı Cuma günü Aramco'nun Suudi Jafurah sahasında konvansiyonel olmayan gaz geliştirme projelerine 110 milyar dolar yatırım yapmaya hazırlandığını, kalkınma planlarının Hidrokarbonlar Yüksek Komisyonu ve Kraliyet tarafından incelenme sürecinde olduğunu belirtti.

Sahanın 130 bin varil üretmesi ve verimi kademeli olarak iki trilyon kübik fit'e çıkarması bekleniyor.

KONVANSİYONEL GAZ NE DEMEK?

Suudi Arabistan'da konvansiyonel gaz, kaya gazı endüstrisi aracılığıyla gelişmiş çıkarma yöntemleri gerektiren rezervleri ifade ediyor. Krallık ayrıca 2030'da gaz ihracatçısı olmayı hedefliyor. Suudi Haber Ajansı da Prens Muhammed bin Salman'ın talimat verdiği, bu madenciliğin Krallığın Vizyon 2030 kalkınma planını desteklediğini belirtti.

AL-JAFURAH SAHA DEVİ

Al-Jafurah sahası, Suudi Arabistan Krallığı'nda 170 kilometre uzunluğu ve 100 kilometre genişliği ile Krallık'ta keşfedilen en büyük konvansiyonel olmayan gaz sahasıdır ve aynı zamanda doğu bölgesinin en büyüğü olma özelliği taşıyor.

Al-Jafurah sahasındaki büyük gaz keşfi, Suudi Arabistan Krallığı için çok önemli, çünkü keşiflerin yaklaşık 200 trilyon metreküp olduğu tahmin ediliyor.

Star Gazetesi