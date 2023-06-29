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Ekonomi

Milyonlarca emekli ve memurun gözü bu kararda! Teklif Meclis'e geliyor

Milyonlarca emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam teklifini içeren yasal düzenleme, bayram sonrası TBMM'de gelecek. Emekli ve memur zammına ilişkin kanun teklifi taslağı üzerinde istişareler sürüyor.

TRT Haber29 Haziran 2023 Perşembe 11:06 - Güncelleme:
Milyonlarca emekli ve memurun gözü bu kararda! Teklif Meclis'e geliyor
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Memur ve emekliler maaş zamlarını bekliyor. En düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaracak düzenlemede sona yaklaşıldı.

MİLYONLARCA EMEKLİ VE MEMURUN GÖZÜ BU KARARDA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratlarının bayramdan sonra teklife son şeklini vermesi bekleniyor.

En düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseltilecek. Diğer memurlar için göreve, unvana, dereceye ve mesleki kariyer kriterlerine göre kademeli artış bekleniyor. 6 aylık enflasyon farkının yanı sıra refah payı artışı da zam oranlarını belirleyecek.

Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Biz torba yasada inşallah sunacağız. Kısa zamanda Meclis'ten geçmesini sağlayacağız. Şu anda prosedüre bağlı kalmak suretiyle tatile girmeden Allah nasip ederse çıkarmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

EMEKLİ MAAŞLARINA YÖNELİK DÜZENLEME DE TEKLİFTE YER ALACAK

Memurlara yapılacak olan zam doğrudan memur emeklilerine de yansıtılacak.

Ayrıca, en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltilmesinin ardından, yüksek prim ödeyen emeklilerin mağduriyetini önlemeye yönelik bir düzenleme de bu teklifte yer alacak.

Düzenlemenin temmuz ayının ilk haftası Meclis'e sunulması bekleniyor. Teklif, komisyonda görüşüldükten sonra Genel Kurul'da ele alınacak.

  • emekli zamı
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