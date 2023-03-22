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Ekonomi

Milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesinde! Bakan Bilgin'den sürpriz görüşme

Milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesi için gelecek açıklamaya çevrilirken Bakan Bilgin, sürpriz bir görüşme gerçekleştirecek. Bakan Bilgin, EYT'lilerin de faydalanacağı bayram ikramiyesi için Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün Ramazan ile bir araya gelecek.

Sabah22 Mart 2023 Çarşamba 10:55 - Güncelleme:
Milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesinde! Bakan Bilgin'den sürpriz görüşme
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Ramazan ayının gelmesiyle beraber milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesi için gelecek açıklamaya çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün Ramazan ve Kurban bayramları öncesi verilecek emekli ikramiyesi için bir araya geliyor. Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte detaylar...

BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN SÜRPRİZ GÖRÜŞME

Sabah'ın haberine göre; Ramazan ayının gelmesi ile birlikte emeklilerin gözü bir kez daha bayram ikramiyesine çevrilirken, bu konuda bugün sürpriz bir görüşme gerçekleşecek. Saat 12.00'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, dernekte bir araya gelecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Ergün, önceki gün yaptığı açıklamada emeklilere Kurban ve Ramazan bayramlarında verilen 1.100 liralık ikramiyelerin, en düşük emekli aylığı olan 5 bin 500 liraya yükseltilmesini istemişti. Görüşmenin bu talep üzerine planlandığı öğrenilirken, emeklilere verilecek yeni ikramiye tutarlarının da belirlenmesi öngörülüyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bu yıl Ramazan Bayramı 21-23 Nisan arasında idrak edilecek. Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin 1 hafta öncesinden hesaplara yatması bekleniyor.

EYT'LİLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI?

Mart ayında emeklilik başvurusunu yapan EYT'lilerin maaşları 1 Nisan'dan geçerli olarak bağlanacak. Yani emekli bayram ikramiyesi almaya hak kazanacaklar. Ancak maaş bağlanması demek o tarihten itibaren hak kazanacak anlamı taşıyor. Emeklilik işlemleri ne zaman biterse EYT'liler maaşlarını ve ikramiyelerini hesaplarında görecek.

Örneğin emeklilik işlemleri tamam olan SSK'lı EYT'liler 17-26 Nisan arasında Bağ-Kur'lular ise 25-28 Nisan arasında ödeme alacak.

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