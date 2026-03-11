İSTANBUL 15°C / 6°C
Ekonomi

Milyonlarca emeklinin gözü bu haberde: Emekli aylıkları ve bayram ikramiyelerinin takvimi netleşti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyeleri ve aylıklarının Ramazan Bayramı öncesi, 14-19 Mart'ta hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

AA11 Mart 2026 Çarşamba 15:39 - Güncelleme:
Milyonlarca emeklinin gözü bu haberde: Emekli aylıkları ve bayram ikramiyelerinin takvimi netleşti
ABONE OL

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde, 14 Mart ile 19 Mart arasında banka hesaplarına yatırılacak. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, bayram ikramiyeleri ile aylıkların ödeme tarihlerinin detaylarını da paylaştı.

Buna göre, 4A (SSK) kapsamındaki gelir/aylık ve bayram ikramiyeleri, 14, 15 ve 16 Mart'ta yatırılacak.

4B (Bağ-Kur) kapsamındakilerin ödemeleri 17 ve 18 Mart'ta, 4C (Emekli Sandığı) kapsamında olanların ödemeleri ise 19 Mart'ta yapılacak.

