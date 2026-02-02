İSTANBUL 8°C / 2°C
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesiyle oluşan fark ödemelerinin çarşamba günü yapılacağını bildirdi.

HABER MERKEZİ2 Şubat 2026 Pazartesi 11:10 - Güncelleme:
SGK'nın sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamayla, emekli maaşlarındaki artıştan kaynaklanan fark tutarlarının ödeme takvimini duyurdu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 20 BİN LİRA

Yapılan açıklamaya göre, Ocak 2026 itibarıyla 16 bin 881 lira olan alt sınır emekli aylığı 20 bin liraya yükseltildi. Bu düzenleme kapsamında, emeklilere ve hak sahiplerine toplamda yaklaşık 11,4 milyar lira tutarında fark ödemesi gerçekleştirilecek.

ÖDEMELER BANKA VE PTT ŞUBELERİNDEN YAPILACAK

Açıklamada, ödemelerin hak sahiplerinin mevcut maaşlarını aldıkları kanallar üzerinden yapılacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

Emeklilerimiz ve hak sahipleri, fark tutarlarını gelir/aylık aldıkları banka veya PTT şubelerinden 4 Şubat 2026 tarihinde tahsil edebileceklerdir. Tüm emeklilerimize hayırlı olsun.

