Milyonlarca emekli maaş zamları için ocak ayına odaklandı.

Memur, memur emeklileri ve işçi emeklilerinin zam oranları 6 aylık enflasyon neticesinde belirleniyor.

Kasım ayı ile birlikte beş aylık enflasyon ortaya çıktı. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında toplam enflasyon yüzde 14,57 olarak hesaplandı.

Zam oranı aralık enflasyon ile birlikte kesinleşecek.

KASIM ENFLASYONU BELLİ OLDU

TÜİK, kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜİK açıkladı Yıllık enflasyonda gerileme Enflasyon kasım aylık bazda yüzde 2,24 ile beklentilerin üzerinde açıklandı.

Enflasyonda gıda fiyatlarının etkisi hissedildi.

Yıllık enflasyon ise yüzde 47,09 oldu.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanıyor.

İşçi emeklilerinin kasım ayı itibarıyla yüzde 14,57 zammı kesinleşmiş oldu.

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