10 Haziran 2021 Perşembe 09:51 - Güncelleme: 10 Haziran 2021 Perşembe 10:00

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hibe desteğine başvuran esnafımıza ödemelere başlıyoruz" dedi.

Bakan Muş, esnaflara, iki ayrı grup halinde 3 bin Lira ve 5 bin Lira olarak yapılacak hibe desteği ödemesinin, başvuru sıralaması dikkate alınarak gerçekleştirileceğini söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Esnaf Sanatkar ve Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Hakkında 20 Mayıs 2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı" gereğince başvuru sıralaması dikkate alınarak 5 bin lira hibe desteği 188 bin 194 kişiye, 3 bin lira hibe desteği 843 bin 683 kişiye ödenecek.

Destekten 17 Mayıs 2021'den itibaren gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler, kazançlarına esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabiliyor.

BAŞVURULAR 23 HAZİRAN'A KADAR DEVAM EDECEK

TC kimlik numarasının son hanesi sıfır olan vatandaşlardan 25 Mayıs Salı, 2 olanlardan 26 Mayıs Çarşamba, 4 olanlardan 27 Mayıs Perşembe, 6 olanlardan 28 Mayıs Cuma, 8 olanlardan ise 29 Mayıs Cumartesi gününe kadar başvuruları alındı.

Başvurular 23 Haziran 2021 Çarşamba saat 23.59'a kadar devam edecek.

Başvuruya ilişkin tüm süreçler "turkiye.gov.tr" adresi üzerinden e-Devlet Kapısı aracılığıyla yürütülecek.