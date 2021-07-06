Milyonlarca kişinin maaşı değişti! İşte yeni ücretler

6 Temmuz 2021 Salı 09:01 - Güncelleme: 6 Temmuz 2021 Salı 09:01

Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı belli oldu. Memur ve emekli aylıklarına yapılacak zam için gösterge olan 6 aylık enflasyon yüzde 8.45 olarak gerçekleşti. Böylece 6 aylık dönemde, yılın ilk yarısı için toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 3'lük zam aşıldı. Bu nedenle memur ve memur emeklisine yüzde 5.45'lik enflasyon farkı ödenmesi yapılacak.

MEMURA YÜZDE 5.45 FARK

Bu yılın ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 3 artış yapılması öngörülüyordu. Buna yüzde 5.45'lik enflasyon farkının eklenmesiyle memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışı yüzde 8.45 oldu.

EN DÜŞÜK MAAŞ 2.624 LİRA

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Temmuz'da alacak. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liradan 4 bin 881 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liradan 3 bin 276 liraya yükseldi. Kamuda görevli genel müdürün maaşı 16 bin 110 lira, üniversite mezunu memur için 5 bin 243 lira, öğretmen için 6 bin 553 lira, polis memuru için 7 bin 431 lira, uzman doktor için 10 bin 93 lira oldu. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına da yüzde 8,45 oranında zam yapılacak. Böylece en düşük SGK emeklisinin maaşı 2.624 lira olacak. En düşük esnaf Bağ-Kur aylığı bin 763 TL'den bin 912 TL'ye, en düşük tarım Bağ-Kur'lu aylığı da bin 662 TL'den bin 802 TL'ye yükselecek. SSK'dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları ocak ayında normalde bin 447 TL olacaktı. Ancak, geçen yıl nisan ayında en düşük emekli aylığı bin 500 TL'ye yükseltildiği için geçen yılın temmuz ve bu yılın ocak aylarında ayrıca bir artış yapılmadı. 2000 sonrası SSK emeklilerinin normal emekli aylığı bu aydan itibaren tekrar artmaya başlayacak.

KAMUDA ZAM PAZARLIĞI BAŞLIYOR

Enflasyonun açıklanmasının ardından 700 bin kamu işçisinin zam pazarlığı da hızlanacak. Çalışma Bakanlığı ve işveren sendikasının önümüzdeki günlerde zam teklifini açıklaması bekleniyor. İşçi sendikaları ise ilk altı ay yüzde 20 zam istiyor.

İKRAMİYE VE MAAŞLAR BAYRAMDAN ÖNCE HESAPTA

Başkan Erdoğan, kabine toplantısı sonrası emeklilere müjde verdi: "Emeklilerimizin temmuz ayı emekli aylıkları ile bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. 12,7 milyon vatandaşımıza 12,3 milyar lirası bayram ikramiyesi olmak üzere toplamda 38 milyar lira ödeyeceğiz."

YENİ İŞÇİ ALANA MÜJDE

Erdoğan, diğer müjdeleri ise şöyle sıraladı: "Yıl sonuna kadar işe alınacak her bir işçi için asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken tüm SGK primleri ve vergileri 12 ay boyunca karşılıyoruz. Aynı şekilde istihdam maliyetinin yaklaşık yüzde 36'sına tekabül eden 1556 lirayı devlet olarak biz ödüyoruz. Bu destek kadın, genç ve engelli istihdamında 18 ay."