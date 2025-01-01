Elektrik faturalarında yeni dönem bugünden itibaren başladı. Artık, az yakan az, çok yakan daha fazla ödeyecek. Yeni düzenleme meskende aylık ortalama 1.000, ticarethanede ise 5 bin TL üzerinde elektrik tüketen herkesi kapsıyor. Artışın yansıyacağı ilk yüklü şubat faturasından kurtulmak için de abonelik anlaşmasında son tarih 5 Ocak. Yüksek elektrik faturası ödeyenler bu tarihe kadar elektrik tedarik şirketleriyle uygun tarifeler üzerinden anlaşma yapabilecek. Ayrıca düzenli ödeme yapandan güvence bedeli alınmayacak.

HARÇ, CEZA VE VERGİLER ZAMLI

Bugünden itibaren harç, ceza ve bazı vergiler yüzde 43.93'lük yeniden değerleme oranında arttı. 1 yıl süreli pasaportlar için harç tutarı 3 bin 449 lira, 3 yıl süreliler için 8 bin lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 11 bin 274 lira oldu.A sınıfı sürücü belgesi harcı 1883 lira olarak belirlenirken bu tutar, B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 5 bin 678 lira olarak uygulanacak. Fatura ve fiş vermeme cezası ilk tespit için 14 bin liraya çıktı. Yeni yılda en düşük MTV ise 4.835 TL oldu.

YURTDIŞI ÇIKIŞ PULU ARTIK YOK

Bugün itibarıyla basılı yurt dışı çıkış harç pulu uygulaması sona erdi. Yolcular, harç ödemelerini dijital yollarla gerçekleştirebilecek. 500 TL olan yurt dışı çıkış harcı ise bugün 710 TL.

PLASTİK POŞET 50 KURUŞ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 2019'da hayata geçirilen uygulamayla 25 kuruştan satışına başlanan plastik poşet bugünden itibaren 50 kuruşa satılacak.

EMEKLİYE DİŞ TEDAVİSİ ÜCRETSİZ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilerin sağlık harcamalarını hafifletmek amacıyla 1 Ocak'tan itibaren diş tedavilerini tamamen ücretsiz yaptı. Emekliler ayrıca her beş yılda bir protez diş tedavisini tamamen ücretsiz yaptırma hakkına sahip olacaklar.

KUYUMCUDA KİMLİK İBRAZI ZORUNLU

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kararıyla 1 Ocak'tan itibaren altın alışverişinde kimlik ibrazı zorunlu hale geldi. 185 TL ve üzeri altını olanlar kimliğini göstermeden işlem yapamayacak. Düzenlemeye uymayan kuyumcu ve sarraflara ise ağır cezalar uygulanacak.

KONUT KREDİSİ ŞUBEYE GİTMEDEN KULLANILABİLECEK

Konut kredileri, şubeye gitme ve ıslak imza zorunluluğu olmadan uzaktan iletişim araçlarıyla elektronik ortamda kullanılabilecek. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan konuya ilişkin yayınlanan yönetmelikle konut kredilerinin şubeye gitme ve ıslak imza zorunluluğu olmadan uzaktan iletişim araçlarıyla elektronik ortamda kullanılması mümkün kılındı.

ÖTV'SİZ ARAÇTA ŞARTLAR DEĞİŞTİ

Engelli vatandaşlarımızın alacağı ÖTV muafiyetli araçlar için yeni düzenlemeler devreye girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla ÖTV muafiyetiyle alınacak araçlara yüzde 40 yerlilik şartı getirildi. Ayrıca satış süresi de 5 yıldan 10 yıla yükseltildi. Daha önce alınan araçlar 5 yıldan sonra cezasız satılabilecek ancak aynı kişiler ikinci aracını 10 yıl şartı dolmadan alamayacak. Ayrıca 2024 yılında 1 milyon 591 bin 200 TL olan ÖTV istisnası tutarı, bugünden itibaren 2 milyon 290 bin 200 liraya yükseltildi.

YENİ ASGARİ ÜCRET DEVREDE

2025 için asgari ücret 22.104 TL olarak açıklanmıştı. Yeni asgari ücret de bugünden itibaren uygulanacak. Asgari ücret doğum ve askerlik borçlanması, işsizlik maaşı gibi birçok kalem de değişti.

HİSSE HESAPLARINDAN ÜCRET ALINACAK

Bankalar, bugünden itibaren hisse senedi hesaplarından hesap bakım ücreti almaya başlayacağını açıkladı. Bankalar, müşterilerini dün gönderdiği kısa mesajla bilgilendirdi. Yeni düzenlemeye göre, Garanti Yatırım yıllık 500 TL, Yapı Kredi Yatırım yıllık 790 TL, Halk Yatırım ise yıllık 390 TL hesap bakım ücreti alacak.

TAPUDA ESKİ KİMLİĞE SON

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde bugünden itibaren çipli kimlik kartları kullanmak zorunlu. Artık tapu müdürlüklerinde eski tip nüfus cüzdanlarıyla işlem yapılamayacak.

AKARYAKITTA ÖTV ARTIŞINA % 6 SINIRI

Akaryakıt ürünlerindeki ÖTV artış oranı % 6 ile sınırlandırıldı. Yeni düzenleme pompaya yüzde 1 oranında yansırken, Şimşek "12 milyar liralık vergiden vazgeçiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Kararı'yla yeni yılda akaryakıt ürünlerinde yapılacak ÖTV artış oranı yüzde 6 ile sınırlandırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararla yeni ÖTV artış oranı belirlendi. Her yıl ocak ve temmuz aylarında, ÖTV tutarları TÜİK tarafından ilan edilen yurtiçi ÜFE'de son 6 ayda meydana gelen değişim oranında güncelleniyordu. Yeni kararla, akaryakıt ürünlerinde yapılacak ÖTV artışı yüzde 6 olacak. Yeni düzenleme ise pompa fiyatlarına yüzde 1 civarında etki etti. Böylece benzine 82 kuruş, motorine 77 kuruş, LPG'ye ise 35 kuruş zam gelmiş oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Kalıcı refah artışı için fiyat istikrarını destekleyici mahiyetteki bu düzenlememiz ile yaklaşık 12 milyar liralık vergiden vazgeçiyoruz" dedi.

TİCARİLERE TAŞIT TANIMA İÇİN SON TARİH 31 OCAK

Ticari araçlar için Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kaydı için son tarih 31 Ocak 2025 olarak belirlendi. Yaklaşık 8 milyon aracın bu tarihe kadar kayıt yaptırması gerekiyor. Cihaz montajı için son tarih ise 30 Nisan 2025.