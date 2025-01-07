İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ocak 2025 Salı / 8 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3488
  • EURO
    36,6393
  • ALTIN
    3010.04
  • BIST100
    9972.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Milyonlarca Tesla aracına yönelik inceleme başlatıldı
Ekonomi

Milyonlarca Tesla aracına yönelik inceleme başlatıldı

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), kullanıcıların araçlarını uzaktan hareket ettirebilmelerine imkan veren özelliğiyle bağlantılı kaza bildirimleri üzerine ABD'deki yaklaşık 2,6 milyon Tesla aracına yönelik inceleme başlattı.

AA7 Ocak 2025 Salı 21:36 - Güncelleme:
Milyonlarca Tesla aracına yönelik inceleme başlatıldı
ABONE OL

NHTSA'dan yapılan açıklamada, bazı Tesla araçlarındaki "Actually Smart Summon" olarak adlandırılan özelliğin, kullanıcıların otomobillerini telefon uygulaması üzerinden belirlenmiş bir konuma yönlendirmesine olanak sağladığı aktarıldı.

Bu özelliğin kazaya neden olduğunu iddia eden bir şikayetin ve benzer kazalara dair üç haberin incelendiği ifade edilen açıklamada, dört olay da "Actually Smart Summon" özelliğinin direkleri veya park etmiş araçları tespit edememesi üzerine kazaların meydana geldiğinin belirlendiği kaydedildi.

ÇOK AZ TEPKİ SÜRESİNE SAHİP OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Açıklamada, kullanıcıların, telefon uygulamasıyla aracın hareketini durdurarak bir çarpışmayı önlemek için çok az tepki süresine sahip olduğuna dair iddialara değinilerek, bu özelliğin araştırılması için inceleme başlatıldığı bildirildi.

Tahmini 2 milyon 585 bin Tesla aracının inceleneceği belirtilen açıklamada, 2016-2025 Model S, 2017-2025 Model 3, ve otonom sürüş özelliğine sahip 2020-2025 Model Y araçlarının incelemeye tabi olacağı ifade edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.