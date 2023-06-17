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Ekonomi

Milyonlarca vatandaşa güzel haber! Ödemeler bugün başlıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşı ve ikramiyesi 17-23 Haziran'da ödeneceğini bildirmişti. Emekli aylıkları ve ikramiyeler bayramdan önce hesaplara yatacak. Bugün başlayacak ödemeler 23 Haziran'a kadar devam edecek.

TRT Haber17 Haziran 2023 Cumartesi 06:48 - Güncelleme:
Milyonlarca vatandaşa güzel haber! Ödemeler bugün başlıyor
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Bayrama sayılı günler kala Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emeklilere bekledikleri müjdeyi duyurdu.

Emeklilerin aylık ve Kurban bayramı ikramiyeleri bayramdan önce ödenecek. Ödemeler ayın 17'si ile 23'ü arasında gerçekleştirilecek.

SSK EMEKLİLERİ

SSK emeklilerinin alacakları 17 ile 21 Haziran tarihlerinde hesaplarında olacak.

Ödeme günü 17-18 olanlara hem aylık hem de bayram ikramiyesi bugün yatırılacak.

Ödeme günü 19-20 olanlara ise 18 Haziran'da ödeme yapılacak.

Normalde 21 ve 22'sinde aylık alanların aylık ve ikramiyeleri ise 19 Haziran'da hesaplarına aktarılacak.

Ayın 23-24'ünde aylık alanlar 20 Haziran'da, 25'i ve 26'sında aylık alanlar ise 21 Haziranda ödemelerine kavuşacak.

BAĞ-KUR 22 HAZİRAN'DA

BAĞ-KUR emeklilerinin aylık ve ikramiyeleri 22 Haziran'da ödenecek.

EMEKLİ SANDIĞI 23 HAZİRAN'DA

Emekli sandığından aylık alanların ise aylık ödemeleri 23 Haziran'da hesaba geçecek.

Bu kapsamda 14 virgül 4 milyon emekliye 25 virgül 7 Milyar lira bayram ikramiyesi ödenecek

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