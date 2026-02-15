Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), faturalandırmadan bağlantı bedeline kadar birçok alanda değişiklik içeren yeni düzenlemelerle doğal gaz piyasasında tüketici haklarını güçlendirmeyi hedefliyor.

EPDK'den yapılan açıklamaya göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12 Şubat'ta yaptığı toplantıda, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nde tüketici haklarını güçlendiren kapsamlı değişiklikler kabul edildi.

Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.

Düzenlemelerle doğal gaz dağıtım faaliyetlerinde etkinliğin, verimliliğin ve şeffaflığın artırılması, tüketici memnuniyetinin güçlendirilmesi ve uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi hedefleniyor.

- BAĞLANTI BEDELİNDE 6 TAKSİT İMKANI

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, abone bağlantı bedelini kredi kartıyla taksitli ödemek isteyen tüketiciler için mevcut 3 taksit uygulaması genişletildi. Yeni düzenlemeyle 6 aya kadar taksit imkanı sağlanarak tüketicilere ödeme planında daha fazla esneklik tanındı.

Kamu kurumları, ibadethaneler, cemevleri ve Kur'an kurslarının yanı sıra yaşlı aylığı ve sosyal yardım alan kişilerden yeni aboneliklerde güvence bedeli alınmaması kararlaştırıldı.

- SAYAÇ VE FATURALANDIRMA SÜREÇLERİNDE NETLİK

Yanlış ölçüm veya kaçak kullanım durumlarında tüketim bedelinin hesaplanmasına ilişkin süreçlere açıklık ve uygulama birliği kazandırıldı. Böylece tüketiciler ve dağıtım şirketleri açısından hukuki netlik sağlanmış oldu.

Dağıtım şirketinden kaynaklanan nedenlerle sayaç okuma süresinin uzaması halinde tüketim tutarının en fazla 2 fatura döneminde tahakkuk ettirilmesine ilişkin mevcut hüküm, tüketici lehine değiştirilerek en az 4 fatura dönemine yayılacak şekilde yeniden düzenlendi.

Ayrıca, tüketicinin tercihine bağlı olarak kağıt faturaya ek kısa mesaj ve e-posta yoluyla bilgilendirme imkanı getirildi. Fatura tutarı ve son ödeme tarihinin kısa mesajla bildirilmesi zorunlu hale getirildi.

Kurul tarafından belirlenecek kriterlere uygun bölgelerde uzaktan okuma ve akıllı ölçüm sistemlerinin kullanımı ile sayaçları koruyucu ekipmanların devreye alınmasına imkan tanındı. Düzenlemeyle kaçak kullanımın önlenmesi ve işletme verimliliğinin artırılması hedefleniyor.

- HİZMET KALİTESİ VE VERİ GÜVENLİĞİ GÜÇLENDİRİLDİ

Yapılan değişikliklerle, dağıtım şirketlerinin acil çağrı hizmetlerinin daha profesyonel yapılar tarafından yürütülmesi de hedefleniyor.

Ayrıca, dağıtım bölgelerinde en az bir işletme binası kurulması hükme bağlandı. Arşivlerin dijital ortama aktarılması zorunlu hale getirildi. Şirket verilerinin ayrıştırılmış şekilde yönetilmesiyle veri bütünlüğü ve gizliliğinin korunmasına yönelik düzenleme yapıldı.

İhbar alma ve ekip yönlendirme süreçlerinde yeni teknolojik sistemlerin kullanılmasına imkan tanındı. Ayrıca afet ve acil durumlarda dağıtım şirketlerinin birbirlerine personel, araç ve ekipman desteği verebilmesine yönelik mevzuat dayanağı oluşturuldu.

Yüksek tüketimli bazı tesislerin teknik ve ekonomik kriterler çerçevesinde ilgili lisans bölgesine dahil edilebilmesine imkan sağlandı. Düzenlemenin konut tarifelerine olumlu yansıması ve serbest tüketiciler arasındaki rekabetin güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, enerji piyasalarında temel önceliklerinin tüketicinin korunması ve memnuniyetinin artırılması olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu düzenlemelerle ödeme süreçlerinde esneklik sağlıyor, faturalandırma ve bilgilendirme mekanizmalarını daha şeffaf ve etkin hale getiriyoruz. Elbette güvence bedeline yönelik olarak, sosyal destek kapsamındaki vatandaşlarımız için getirdiğimiz muafiyetler de sosyal devlet anlayışımızın bir yansımasıdır. Ayrıca yaptığımız düzenlemeler ile teknolojik altyapıyı güçlendirirken veri güvenliği ve hizmet kalitesini de üst seviyeye taşıyoruz. Hedefimiz, güvenli ve sürdürülebilir bir doğal gaz piyasasını kalıcı biçimde tesis etmektir."