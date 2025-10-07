İSTANBUL 19°C / 13°C
  • Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor: Emeklilik hesabınız tehlikede olabilir
Ekonomi

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor: Emeklilik hesabınız tehlikede olabilir

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), hizmet dökümünde yer alan 'K' harfine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Bu harfin bulunduğu iş yerlerinde bildirilen çalışmalar, emeklilik hesaplamasında geçersiz sayılabilir.

7 Ekim 2025 Salı 13:55
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor: Emeklilik hesabınız tehlikede olabilir
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), hizmet dökümlerinde 'K' harfi görünenler hakkında uyarıda bulundu.

SGK'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Dikkat! Hizmet dökümünüzde "K" harfi gördüyseniz, bu iş yerleri SGK tarafından kontrollü iş yeri olarak izlenmektedir. Bu iş yerinde bildirilen çalışmalarınız, emeklilik hesabınızda geçerli sayılmayabilir." ifadelerine yer verildi.

Sahte sigortalılık ve sahte boşanma başta olmak üzere emeklilik işlemlerinde usulsüzlük yaptığı şüphesi bulunan vatandaşların çalışma primleri 'K' harfi ile işaretlenecek.

