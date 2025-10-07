Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), hizmet dökümlerinde 'K' harfi görünenler hakkında uyarıda bulundu.

SGK'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Dikkat! Hizmet dökümünüzde "K" harfi gördüyseniz, bu iş yerleri SGK tarafından kontrollü iş yeri olarak izlenmektedir. Bu iş yerinde bildirilen çalışmalarınız, emeklilik hesabınızda geçerli sayılmayabilir." ifadelerine yer verildi.

❗ Dikkat

Sahte sigortalılık ve sahte boşanma başta olmak üzere emeklilik işlemlerinde usulsüzlük yaptığı şüphesi bulunan vatandaşların çalışma primleri 'K' harfi ile işaretlenecek.