Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Akyurt Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programında konuştu.

Türkiye'yi özellikle enerjide dışa bağımlılıktan kurtarmak için büyük bir mücadele verdiklerini anlatan Bayraktar, "Biz enerjide bağımsız olursak ekonomide bağımsız ve güçlü olacağız. Türkiye ekonomisi daha güçlü bir hale geldiği zaman inşallah hepimizin kalkınması anlamında daha iyi olacak ve ülkemiz daha güçlü bir şekilde bu bölgelerin dünyada sözü geçen bir ülkesi haline gelecek." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Türkiye'nin çok güçlü bir lidere sahip olduğunu vurgulayarak, "23 yıldır Türkiye onun peşinde hakikaten aniden çağ atladı. Çok büyük işler yapıyoruz. Bu iş nasıl biliyor musunuz? Hiç durup dinlenme şansımız yok. Bizim daha hızlı büyümeye, gelişmeye ihtiyacımız var. Onun için liderimizin ortaya koyduğu vizyonun etrafında, onun yakın çalışma ekibi, teşkilatlarımız, sizlerle beraber inşallah bu hedeflere doğru yürüyeceğiz." diye konuştu.

Dünyanın büyük çatışmalar içinde sıkışmış halde olduğuna işaret eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Hemen yanı başımızda komşumuz İran'ın bir sıcak çatışmanın içine sürüklendiği ve belki bütün bölgeyi kapsayabilecek riskleri barındıran bir süreçten geçiyoruz. Türkiye olarak bizim her açıdan çok daha güçlü olmamız lazım. Ekonomi ve savunma açısından, siyasi açıdan güçlü olmalıyız. Bunun için güçlü bir lidere, birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var."

- ENERJİDE NAKDİ DESTEK GÜNDEMDE

Bayraktar, Türkiye'yi daha ileri götürecek bazı hamlelerin olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Enerji üretiminde yeni bir aşamaya gelindi. Artık yurt dışında arıyoruz. Somali'de, Pakistan'da arıyoruz. Bundan çok rahatsız oluyorlar. Akdeniz'de arama yaptık. Mavi Vatan diyoruz. Mavi Vatan'a birileri 'masal' diyor. Bizim için Mavi Vatan Türk'ün denizcilikte yazdığı bir destandır. İnşallah biz bunu Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük bir kararlılıkla gece gündüz demeden çalışarak başaracağız. Bunu yaptığımızda da dışarı ödediğimiz paralar cebimizde kalacak ve Türkiye çok daha farklı bir noktaya gelecek."

Elektrik faturalarının bir kısmının ve doğal gaz faturalarının yaklaşık yüzde 45'inin devlet tarafından karşılandığını anımsatan Bayraktar, yeni dönemde ihtiyaç sahibi vatandaşların daha çok desteklenmesini amaçladıklarını söyledi.

Bayraktar, "Vatandaşları nakdi olarak destekleyelim diyoruz, yani hesaplarına belli bir miktar parayı kış aylarında yatıralım bir enerji fonu, desteği gibi. İhtiyacı olmayanları bu işten çıkaralım, gerçek ihtiyaç sahibine daha fazla verelim istiyoruz." dedi.

Türkiye tarihinde 28 Şubat'ın önemli bir yıl dönümü olduğuna değinen Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bin yıl sürecek denilen 28 Şubat'ın ne olduğunu gördük. Türkiye, milletiyle çok güçlü bir şekilde geleceğe gidiyor. Biz inşallah bir arada oldukça, birlikte oldukça, bir oldukça aşamayacağımız hiçbir güçlük yok. Özellikle böyle bir dönemde buna çok daha fazla ihtiyacımız var. Türkiye'nin güçlü olmaktan başka hiçbir alternatifi yok. Buna inanacağız ve bu yolda en büyük gayreti göstereceğiz."