Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Partili milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantının ana gündem maddelerinden biri de en düşük emekli maaşıydı.

AK Partili milletvekillerinin emekli maaşına ilişkin toplumdaki beklentiyi toplantıya taşıması üzerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti.

EMEKLİ MAAŞINA YAPILACAK ZAM NETLEŞİYOR

Bakan Işıkhan, en düşük emekli maaşına yapılacak seyyanen zam için Temmuz ayını işaret etti.

Buna göre, 3 Temmuz'da enflasyon oranlarının netleşmesiyle beraber en düşük emekli maaşına yapılacak zam oranı de belirlenmiş olacak.

En düşük emekli maaşında yapılacak artış 4 milyona yakın vatandaşı etkileyecek.