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Ekonomi

Milyonlarca vatandaşın gözü bu gelişmede: En düşük emekli maaşına seyyanen zam yolda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, en düşük emekli maaşı için harekete geçti. Buna göre 3 Temmuz'da enflasyon oranlarının belirlenmesiyle, en düşük emekli maaşına yapılacak seyyanen zam oranı da netleşmiş olacak. En düşük emekli maaşına yapılacak artış, 4 milyona yakın vatandaşı ilgilendiriyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ27 Haziran 2025 Cuma 15:14 - Güncelleme:
Milyonlarca vatandaşın gözü bu gelişmede: En düşük emekli maaşına seyyanen zam yolda
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Partili milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantının ana gündem maddelerinden biri de en düşük emekli maaşıydı.

AK Partili milletvekillerinin emekli maaşına ilişkin toplumdaki beklentiyi toplantıya taşıması üzerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti.

EMEKLİ MAAŞINA YAPILACAK ZAM NETLEŞİYOR

Bakan Işıkhan, en düşük emekli maaşına yapılacak seyyanen zam için Temmuz ayını işaret etti.

Buna göre, 3 Temmuz'da enflasyon oranlarının netleşmesiyle beraber en düşük emekli maaşına yapılacak zam oranı de belirlenmiş olacak.

En düşük emekli maaşında yapılacak artış 4 milyona yakın vatandaşı etkileyecek.

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