Milyonlarca vatandaşın sosyal güvenlik primlerinde ödeme kolaylığı sağlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ikinci yüz günlük icraat programı kapsamında 2019 yılında sosyal güvenlik alanında önemli düzenlemeler yaşama geçiyor. Hükümet, başvuru şartı aramadan binlerce Bağ-Kur'lunun borcunu silerken, 2 milyona yakın vatandaşın sosyal güvenlik primlerinde ödeme kolaylığı sağladı. Bu kapsamda sağlık hizmetine erişimin kolaylaştırılması için 408 bin Bağ-Kur'lu vatandaşın başvurusu alınmaya başladı.

EMEKLİ OLABİLECEKLER

Böylece aileleriyle birlikte milyonlarca vatandaş hastane hizmetinden koşulsuz yararlanabilecek. Borçları silinen bütün Bağ-Kur'lular emeklilik şartını taşıyorsa hemen emekli olabilecek. Mayıs öncesine ait prim borcu olup da yapılandırmayan Bağ- Kur'luların ağustos ayı itibariyle prim borçları silindi, hizmet süreleri de donduruldu. Esnaf, mahalle- köy muhtarları, şirket ortakları, tarımsal faaliyette bulunan çiftçiler bu haktan yararlandı. Başkan Erdoğan, ikinci yüz günlük eylem planını açıklarken, Bağ-Kur'lulara ödeme kolaylığı sağlandığını anımsatarak, bu kapsamdaki 408 bin vatandaşın sağlık hizmetlerine erişimi için başvurularının alınmaya başladığını açıkladı. Sosyal Güvenlik Kurumu başvuru koşulu aramadan borçlarını yapılandırmaya gitmeyen tüm Bağ-Kur'luların prim borçlarını otomatik olarak sildi. Önceki yapılandırmalar nedeniyle prim borcu olup da sigortalıklarını donduranlar yeniden canlandırabilecek. Yapılandırmaya başvurup ilk taksitini ödeyen işverenlerin "borcu yoktur" yazısı alan işletmeler kamu ihalelerine girmeye, istihdam teşviklerinden yararlanmaya başladı. Bağ-Kur sigortalıları borcunu peşin ödeyerek ya da dondurulan hizmet sürelerini ihya ederek emekli olabiliyor.

33 MİLYARLIK BORÇTAN VAZGEÇİLDİ

Prim borcu bulunan 4/1-b kapsamındaki sigortalıların sigortalılıklarını durdurarak 33 milyar liraya yakın borçtan vazgeçildi. Yine aynı kapsamda ödenmeyen sosyal güvenlik destek primi borçlarını terkin ettik. Bu kapsamda 296 bin emeklinin1.3 milyar lira borcu silindi.

MUHTARLAR KAPSAMA ALINDI

Köy ve mahalle muhtarları, muhtar seçildikten sonra 4/b kapsamında sigortalı sayılıyor. Muhtar seçilen kişinin aynı zamanda 4/1-b Bağ- Kur kapsamında sigortalılığa esas başka bir faaliyetinin bulunmaması durumunda muhtar sigortalılığı esas alınıyor. Prim borcu bulunan muhtarlar sağlık hizmetinden yararlanamıyordu. Bu konuda düzeltme yapıldı. Prime esas kazançlar asgari ücret üzerinden değerlendirilirken bu kapsamdaki muhtarlar da hastanelere rahatça gidebiliyor.

EVDEN SİGORTAYA TEŞVİK

Milyonlarca ev kadını için umut kapısı olan esnek, uzaktan çalışma, isteğe bağlı sigorta, geçici işe güvence konusunda her gün yeni bir adım atılıyor. İşgücü piyasasına girmeyen, evinde elişi, süs eşyası, taş-gümüş işlemeler, hediyelik eşyalar, sabun yapıp satan 200 bine yakın kadına hem e-ticaret desteği verilecek, hem de bu ürünleri büyük şehirlerde pazarlamaları teşvik edilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2019'da Kadın Girişimciliğinin E-Ticaret Yoluyla Desteklenmesi Projesi'ni gerçekleştirerek daha fazla kadın girişimciye ulaşmayı hedefliyoruz" dedi. Başta ev kadınları olmak üzere evde üretim yapanların sigortalı olması için her türlü kolaylık gösterilecek.

(Sabah)