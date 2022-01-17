Milyonları ilgilendiren açıklama! 'EYT'lilere bu yıl müjde var'

17 Ocak 2022 Pazartesi 16:20 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 16:20

24 TV Arafta Sorular programında Star yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevaplayan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT'ye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



Akbaşoğlu, 'EYT diye kavramsallaştırılan bir yapılanma söz konusu. Bu AK Parti iktidarından önceye denk geliyor, 2002 senesi. Hem prim hem de yaşınızı doldurmanız ile beraber emekli olabilme hakkının size verildiği 1999 yılına ait bir kanuni düzenleme mevcut. Bugünde geçerliliği devam ediyor.' dedi.

EYT'LİLERE BU YIL MÜJDE VAR!

AK Parti'nin toplumun bütün kesimlerinin taleplerini dinleyen ve onlara çözüm üreten bir parti olduğunu belirten Akbaşoğlu, 'AK Parti olarak biz bir sıralama ilan ettik. Bu sıralama çerçevesinde tüm bu sorunların çözüme kavuşacağını belirtmek isteriz.' dedi.

Akbaşoğlu açıklamaasında, 'EYT'li kardeşlerimizin durumu çalışma programımızın içerisinde yer alıyor. İnşallah 2022 yılı içerisinde EYT'lilerle ilgili de ne yapacağımızın müjdesini, Çalışma Bakanımızla beraber paylaşacağız.' ifadesini kullandı.