Milyonları ilgilendiren asgari ücrette ilk toplantı yarın

Yaklaşık 7 milyondan fazla insanı ve dolaylı olarak da ülkedeki hemen hemen her vatandaşı ilgilendiren yeni asgari ücretle ilgili süreç, yarın resmi olarak başlayacak.

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret, işçi tarafından 5, işveren tarafından 5 ve hükümet temsilcilerinden 5 kişi olmak üzere toplam 15 kişilik heyet tarafından belirleniyor. Bu çerçevede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.

İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yapacak.

KOMİSYONDA 4 İŞÇİ YER ALACAK



Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer alan ve en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için toplantılarda yer alacak olan TÜRK-İŞ heyetinde kasiyer, sağlık çalışanı, enerji işçisi ve karayollarında çalışan bir taşeron işçisi olmak üzere farklı meslek gruplarından asgari ücretle çalışan 4 işçi, milyonları ilgilendiren süreçte ilk kez komisyon içerisinde yer alacak.

ASGARİ ÜCRETİN BELİRLENME SÜRECİ



Milyonları ilgilendiren asgari ücret, işçi tarafından 5, işveren tarafından 5 ve hükümet temsilcilerinden 5 kişi olmak üzere toplam 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Komisyona bakanlığın belirlediği üyeler arasından birisinin başkanlık ederken, en az 10 üyenin katılımı sonrası oy çokluğuyla karar veriliyor. Oyların eşitliği durumunda ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.