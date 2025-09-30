Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Resmi Gazete'de yayımladığı tebliğ ile kredi kartı faiz oranlarında indirime gidildi. Yarın, yani 1 Ekim'den itibaren yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle birlikte kredi kartı kullanıcılarını doğrudan ilgilendiren önemli değişiklikler devreye giriyor.

Buna göre kredi kartı işlemlerinde akdi faiz oranı yüzde 4,75'ten yüzde 4,50'ye düşerken, gecikme faizi de yüzde 5,05'ten yüzde 4,80'e indirildi.

Nakit çekim ve kredili mevduat hesabı işlemlerinde de 25 baz puanlık faiz indirimi uygulanacak.

POS KOMİSYONLARIN DA DEĞİŞİKLİK

Tebliğde yer alan bir diğer önemli düzenleme, kartlı ödeme sistemlerine yönelik oldu.

NTV'de yer alan habere göre; Değişiklik kapsamında kartlarla yapılan mal ve hizmet alımlarında üye işyerlerine uygulanan yüzde 3,56 POS komisyon oranı kredi kartı ve banka kartı için ayrıştırıldı.

Buna göre, kredi kartı işlemlerinde uygulanan oran değişmezken, banka kartları ile yapılan işlemlerde uygulanan azami POS komisyon oranı yüzde 1,04'e düşürüldü. POS komisyonu ödemek yerine üye iş yerinin blokeli çalışmayı tercih etmesi durumunda uygulanan 40 günlük azami bloke gün sayısı ise banka kartları için azami 15 gün olarak belirlendi.

Banka kartları için belirlenen oranlar, ön ödemeli kartlar ve hesaptan hesaba iş yeri ödemeleri için de geçerli olacak ve 1 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek.