Milyonları ilgilendiriyor: 5 aylık zam oranı kesinleşti

Ocak 2023 zammı gibi birçok kalemde direkt olarak etkili olacak Kasım 2022 enflasyon oranı TÜİK tarafından duyuruldu. Emekli ve memur zammı ile Türkiye'de milyonlarca vatandaşın geliri yükselecek. Ocak zammı için artık sadece 1 veri kaldı.

KASIM 2022 ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Kasım ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon oranları için duyuruda bulundu. Buna göre enflasyon oranı Kasım ayında aylık bazda yüzde 2,88, yıllık bazda ise yüzde 84,39 olarak gerçekleşti.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI İÇİN 5 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

Sabah'ın haberine göre, Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplara göre, 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 14,04, enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise yüzde 15,04 oldu.

6 AYLIK EMEKLİ ZAMMI İÇİN 1 ENFLASYON VERİSİ KALDI

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı TÜİK'in Aralık ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası kesinlik kazanacak. Emekli maaşları her yıl 2 defa 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor.

MEMURLAR ENFLASYON FARKI VE TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI ALIYOR

Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamı kadar yılda 2 kez zam alıyor. Enflasyon farkı, bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammı üzerinde 6 aylık enflasyon kadar oluyor.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI 2023 İÇİN HESAPLAMA TABLOSU BELLİ OLDU