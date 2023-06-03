Milyonları ilgilendiriyor... Emekliye kademeli zam geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesinin yeniden değerlendirileceğini açıklarken gözler 15.3 milyon emekliye yönelik kademeli zam planına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren emekli aylıklarında kademeli zam yapılacak.

Masadaki formüllere göre 10-15 bin lira arasında emekli aylığı alanlara yüzde 45, 15-20 bin lira arasında aylık alanlara yüzde 40, bu tutarın üzerindekilere de yüzde 35 zam formüller arasında yer alıyor. Bu durumda 10 bin lira emekli aylığı (yüzde 45 zamla) 4 bin 500 lira artışla 14 bin 500 liraya çıkacak.

Böylece en düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak. Memur maaşlarındaki bu artışlar, otomatik olarak emekliliklerine de yansıyacak" demişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aylıklara enflasyonla birlikte refah payı, seyyanen artış yansıtacak düzenlemeye ilişkin çalışmalara başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nca pazartesi günü açıklanacak mayıs ve ardından haziran enflasyon oranları sonrasında aylıklara yapılacak zam oranı netleşecek.

Memur ve emekli maaşlarında yapılacak zamma 6 aylık enflasyon oranına refah payı eklenecek. Mayıs ayı enflasyonunun pazartesi günü açıklanmasıyla enflasyon farkının belirlenmesinde geriye sadece haziran ayı verileri kalacak.

En düşük emekli aylığının yüzde 36 artışla 7500 lira olmasının ardından bu tutarın üzerinde aylık alan milyonlarca emeklinin aylığına refah payı eklenecek.

AYLIĞA GÖRE KADEME

Sabah'ın haberine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren aylıklarda kademeli artışla daha az maaş alan emekliye verilecek zam oranı daha yüksek olacak.

Emekli zammı da 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olarak belirlenecek. Emekli ve memur maaşlarının baştan sona değişeceği maaş zammına refah payı ve seyyanen artışın söz konusu olması bekleniyor.

Kademeli artışta 14 bin lira alan yüzde 45 zam formülüne göre temmuz ayı itibariyle 20 bin 300 lira emekli aylığı alacak. Diğer yandan bugün 16 bin lira aylık alan, yüzde 40 artışla 22 bin 400 lira, 21 bin lira aylık alan da yüzde 35 artışla, 28 bin 350 lira alacak.

En düşük emekli aylığına zammın ardından yapılacak bu kademeli artış doğrudan 6 milyon emeklinin aylığına yansıyacak.

YÜZDE 14.60 PUAN REFAH PAYI EKLENMİŞTİ

Ocak ayında memur ve emekli aylıklarına yüzde 30 oranında zam yapıldı. Memur aylıklarına yapılan zammın 13.52 puanı, SSK ve BAĞ-KUR aylıklarına yapılan zammın da 14.60 puanı normal zammın dışındaki refah zammından oluştu.

En düşük emekli aylığı 2023 yılında önce 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya, hemen ardından da 7 bin 500 liraya yükseltildi. Buna bağlı olarak en düşük emekli aylığı alanların sayısı da 9.5 milyon kişiye ulaştı.

Hayatları boyunca asgari ücret veya buna yakın ücret seviyesinde 10 bin gün prim ödeyerek çalışan ile 3600 gün prim ödeyerek çalışanın emekli aylığı 7.500 lirada eşitlendi. Bu durum daha önce yüksek aylık alan emeklilerin tepkisine yol açtı.

MECLİS'İN İLK İŞİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin seçimlerin ardından yeniden çalışmaya başlamasıyla yapılacak ilk işlerinden birinin 7.500 liranın üzerinde emekli aylığı alan vatandaşları sevindirmek olacağını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise bu konuda prim gününü dikkate alan bir kademelendirme yapılacağını açıkladı. Altı aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından emekli aylıklarına ve memur maaşlarına yapılacak zamma ilişkin yasal düzenlemenin temmuz ayının ilk yarısında hayata geçirilmesi bekleniyor.

BAĞ-KUR'LULARIN PRİM GÜNÜ İNDİRİLECEK

Yeni hükümetin gündeminde önemli başka düzenlemeler de yer alıyor. Bunların başında, BAĞ-KUR'luların prim gününün SSK ile eşitlenmesi de bekleniyor. BAĞ-KUR'da kadın ve erkekler 9000 prim günüyle emekli olabiliyorlar.

Konuyla ilgili düzenleme hayata geçtiğinde, küçük esnafın emekli olmak için gerekli prim günü 9000'den 7.200'e inecek.

Bu durumda sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999 tarihinden önce başlamış bulunan BAĞ-KUR'lulardan halen prim günü 7.200'ün üzerinde olan ancak 9000 günü bekledikleri için EYT düzenlemesinden yararlanamayanlar, yasa çıktığında hemen emekli olabilecekler.