Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, eylül ayında enflasyon yüzde 3,23 olurken, yıllık enflasyon yüzde 33,29 olarak gerçekleşti. Temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04 artış gösteren enflasyon, üç aylık dönemde toplamda yüzde 7,5 oldu.

Açıklanan verilerle birlikte memur ve emeklilerin 3 aylık zam oranı da netleşmiş oldu.

ENFLASYON FARKI BELİRLEYİCİ OLACAK

Memur ve memur emeklileri yılda iki kez zam alıyor. Bu süreçte enflasyon farkı da maaşlara yansıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise ocak ve temmuz aylarında son altı aylık enflasyon oranı kadar zam hakkı elde ediyor.

Dönem Toplu Sözleşme'ye göre memur maaşlarına 2026 yılında yüzde 11 ve yüzde 7, 2027'de ise yüzde 5 ve yüzde 4 olmak üzere iki aşamalı zam yapılacak. Ayrıca 2026'nın ilk yarısında taban aylıklara 1000 TL'lik ek artış uygulanacak.

MEMURLARA ENFLASYON FARKI YANSIYACAK

Eylül ayı itibarıyla memur ve memur emeklileri için yüzde 2,38'lik enflasyon farkı oluştu. Bu oranla birlikte toplu sözleşme zammı da eklendiğinde memur ve memur emeklilerinin eylül itibarıyla hak ettiği zam oranı yüzde 13,64 oldu.

ZAM ORANLARI YIL SONUNDA KESİNLEŞECEK

Memur ve emeklilerin zam oranları ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kesinleşecek.

Enflasyon rakamları belli oldu

Ekim ayı kira artış oranı netleşti