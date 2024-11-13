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Ekonomi

Milyonları ilgilendiriyor: Taklit ve tağşiş bal üreten 2 firma ifşa oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş üretim yapan Ankara merkezli 2 bal üreticisini ifşa etti.

DHA13 Kasım 2024 Çarşamba 11:18 - Güncelleme:
Milyonları ilgilendiriyor: Taklit ve tağşiş bal üreten 2 firma ifşa oldu
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet adresi üzerinden açıklamaya devam ediyor.

Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.

Bakanlık, son olarak listeye 12 Kasım'da Ankara merkezli 2 bal markası daha ekledi. Buna göre, 'Abalı' ve 'Balpetek' isimli markaların taklit ve tağşiş yaptığı duyuruldu.

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