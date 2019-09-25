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Milyonları ilgilendiyor: Emekliye intibak için tarih belli oldu

Milyonlarca emeklinin gözü intibakta. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların intibak umudu sürüyor. Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla yargı yolu kapanan intibak düzenlemesi ekimde, Meclis’in açılmasıyla yeniden masaya yatırılacak.

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2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar 355 liraya varan zammın yolunu açacak intibak için düzenleme bekliyor. Emeklinin intibak umudu sürüyor. Öncelikle ombdusmana taşınan ve haklı bulunan intibak talebi, önce idare mahkemelerine, ardından da Yargıtay’a taşınmış ancak yargı vizesi alamamıştı. 
 
ÇALIŞMALAR SÜRECEK 
 
Son adres ise Anayasa Mahkemesi olmuştu. AYM, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için kararını verdi. Mahkeme, “Anayasanın 148’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlara ilişkin şikayetlerin, bireysel başvuruda incelenemeyeceği belirtilmiştir” kararıyla intibak başvurusunu kabul etmedi. Anayasa Mahkemesi’nin bu kararının ardından gözler Meclis’e çevrildi. 
 
MECLİS’E SUNULACAK 
 
Aylık bağlama oranlarının yükseltilmesi için Meclis açıldığında teklif sunulacak. 1999 ve 2008 yıllarındaki aylık bağlama oranlarını düşüren yasanın yeniden düzenlenmesine yönelik olan teklifler tasarı haline getirilirse, yeni bağlanan aylıklarda oluşan yaklaşık yüzde 40’lık kaybın önüne geçilecek. İntibak düzenlemesi böylece yeni emeklileri de kapsamış olacak. 
 
355 LİRA ARTMIŞTI 
 
2000 yılından önce emekli olan SSK’lılara intibak yasası çıkarılmış ve bu düzenleme kapsamında 2 milyondan fazla emekli 355 liraya varan zam almıştı. Hatta yapılan bazı yanlış hesaplamalar nedeniyle, maaşı eksik bağlandığı tespit edilen 2 bin 500 kadar emekliye, 22 bin lirayı bulan toplu ödemeler de yapıldı. 31 Aralık 1999 tarihinde emekli olan bir vatandaş söz konusu bu haktan yararlandı.
 
(Güneş)

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