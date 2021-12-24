Milyonların beklediği memur ve emekli zamlarıyla ilgili açıklama: Yüksek olacak

24 Aralık 2021 Cuma 07:44 - Güncelleme: 24 Aralık 2021 Cuma 07:44

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, canlı yayında NTV'nin sorularını cevapladı. Bakan Nebati, memura ve emekliye yapılacak zamla ilgili konuştu.

Nebati açıklamasında, 'Enflasyonist ortamlarda en çok etkilenenler sabit gelirliler. Sabit gelirlilerin hak ve hukukunu koruyacak tedbirler almamız gerekiyor. Bu konuda geri adım atmayız. Memurumuz bugüne kadar hep koruduk., ücretlileri de korumaya devam edeceğiz. Enflasyonda düşüş eğilimi ilk çeyrekten sonra bekleniyordu. Şimdi fiyatlar düşme eğilimine girdi. Ocak ayından itibaren enflasyonun düşmeye başladığını, eğilimini aşağıya doğru kırdığını hepimiz öğreneceğiz. Nitekim büyük firmalarımız fiyatlarını geri çekmeye başladılar. Dolayısıyla bunları da gözeterek memurlarımıza zaten ek artışlar yapıldı. Ücretlilerle ilgili gerekli adımlar atıldı. Esnafa, işletmeciye, üreticiye çok önemli desteklemelerde bulunuyoruz. KGF kredisi geliyor, genişletiyoruz. Kurumlar vergisinde bir puanlık indirim yapıyoruz, KDV'de çok önemli düzenlemeler yapıyoruz. Bu yapılacak çalışmalarla enflasyonla ilgili beklentimiz aşağı yönde. Kim kaldı şimdi, emekliler. Emeklilerimizle ilgili arkadaşlarımız, ilgili bakanlıklar çalışıyor. Emeklilerimize de mutlu edecek bir iyileştirme olacağına ilişkin benim kanaatim çok yüksek. İlgili bakanlıklar çalışıyor.' ifadelerini kullandı.