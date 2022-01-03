Milyonların gözü Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan zam oranını açıklayacak

3 Ocak 2022 Pazartesi 07:27 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 07:27

Yeni yılın ilk Kabine toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü, bugün Kabine'den maaş zammı ile ilgili çıkması beklenen kararlarda olacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün yapılacak toplantının ana gündeminde ekonomi yer alacak. TÜİK'in aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından memur ve emekli maaşlarına yansıtılacak zam oranı da belli olacak. Ancak bu oranın üzerindeki bir zam oranının ne kadar olacağı konusunda son sözü Kabine söyleyecek.

ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik zam, memur ve emekli maaşlarına da enflasyon farkının üzerinde artış yapılması beklentisini beraberinde getirmişti. Zam oranını, Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Millete Sesleniş konuşmasında açıklaması bekleniyor.

KOCA BİLGİ VERECEK

Toplantının diğer önemli başlığı salgınla mücadele çalışmaları kapsamında gelinen son aşama ve Omicron varyantına bağlı vakaların İstanbul'da hızla artışa geçmesi konusu olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan vaka sayıları ve yerli aşı TURCOVAC uygulamasıyla ilgili Kabine'ye bilgi verecek. Bunun yanı sıra terörle mücadele kapsamında son dönemde güvenlik güçleri ve MİT'in gerçekleştirdiği operasyonlar, sahadaki son durum ve gelen istihbarat raporları da Kabine'de değerlendirilecek. Toplantıda ayrıca iç ve dış politika konularında yaşanan gelişmeler de masaya yatırılacak.