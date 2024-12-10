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Ekonomi

Milyonların gözü Ankara'da olacak: Asgari ücret görüşmeleri başlıyor

Milyonlarca insanın merakla beklediği asgari ücret görüşmeleri bugün saat 16:00'da başlıyor. Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliği yapacak.

10 Aralık 2024 Salı 09:27 - Güncelleme:
Milyonların gözü Ankara'da olacak: Asgari ücret görüşmeleri başlıyor
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Milyonların yakından takip ettiği asgari ücret maratonu başlıyor. İşçi ve işveren temsilcileri, bugün ilk kez bir araya gelecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliği yapacağı toplantı saat 16.00'da başlayacak.

31 ARALIK'A KADAR BELİRLENECEK

Asgari ücretin 31 Aralık'a kadar tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor.

Toplantıda işçi kesimini Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren kesimini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL KABUL EDİLİYOR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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