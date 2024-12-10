Milyonların yakından takip ettiği asgari ücret maratonu başlıyor. İşçi ve işveren temsilcileri, bugün ilk kez bir araya gelecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliği yapacağı toplantı saat 16.00'da başlayacak.

31 ARALIK'A KADAR BELİRLENECEK

Asgari ücretin 31 Aralık'a kadar tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor.

Toplantıda işçi kesimini Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren kesimini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

ASGARİ ÜCRET MARATONU BAŞLIYOR



Yeni yıla sayılı günler kala, milyonların gözü belirlenecek olan asgari ücrete çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde bugün ilk toplantı yapılacak. pic.twitter.com/mqxjKmq8ma — 24 TV (@yirmidorttv) December 10, 2024

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.