Ekonomi

Milyonların gözü bu haberde: Yeni zam oranları belli olacak

2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin belli olmasının ardından gözler memur ve emekli maaşına yapılacak zam oranlarına çevrildi. 5 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyon oranlarıyla birlikte bu yılın ilk altı ayında geçerli olacak memur ve emekli maaşına yapılacak zam oranı netleşecek.

1 Ocak 2026 Perşembe 16:05
Milyonların gözü bu haberde: Yeni zam oranları belli olacak
ABONE OL

Emekli maaş zammı için son viraja girildi. Emeklinin gözü 5 Ocak tarihine çevrildi. Milyonlarca emekli ve memur, 5 Ocak 2026'ta açıklanacak enflasyon verilerine odaklandı.

TÜİK tarafından duyurulacak 6 aylık enflasyonla birlikte, memur ve emeklilerin maaş zamları netleşecek. Peki SSK, Bağ-Kur emeklileri yeni yılda asgari ücrete oranla yüzde kaç zam alacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz-aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon oranında zam alacak. İlk 5 ayda enflasyon yüzde 11,20 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklilerinin zammı ise toplu sözleşme ve enflasyon farkı üzerinden hesaplanıyor.

5 aylık veriler maaş artışının tabanını oluşturuyor. Aralık ayı enflasyonunun da açıklanmasıyla birlikte, 6 aylık oran netleşecek ve yeni zam oranları duyurulacak. Bu oran, memur ve emeklilerin 2026 yılının ilk 6 ayında alacağı maaşlara yansıyacak.

