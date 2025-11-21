Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir otelde düzenlenen "İzmir'de Dönüşen Çalışma Hayatında İşçi-İşveren Buluşmaları"nda yaptığı konuşmada, bu toplantıların 10'uncusunu İzmir'de gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çalışma hayatının geleceğini doğrudan etkileyecek stratejik konuyu ele almak üzere bir araya geldiklerini ifade eden Işıkhan, "Amacımız, yeşil ve dijital dönüşümün işgücü piyasalarına etkilerini, sunduğu fırsatları ve beraberinde getirdiği riskleri kapsamlı biçimde değerlendirmek, işçilerimizi, işverenlerimizi ve tüm paydaşlarımızı bu sürece en güçlü şekilde hazırlamaktır." diye konuştu.

Giderek hız kazanan dönüşümün yalnızca üretim süreçlerini değil, istihdamın yapısını, meslekleri, beceri profillerini ve çalışma biçimlerini de yeniden şekillendirdiğini ifade eden Işıkhan, şunları kaydetti:

"Bu nedenle dönüşüm sürecine uyum sağlamak artık bir tercih değil, ekonomik rekabet gücümüzü korumanın da bir gereğidir. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda 12. Kalkınma Planı'mız, iklim değişikliğiyle mücadeleyi, yeşil dönüşümü, dijital altyapının güçlendirilmesini ve beceri uyumun artırılmasını kalkınma hedefleri belirlemiştir. Plan aynı zamanda 2053 net sıfır hedefi doğrultusunda adil geçiş yaklaşımının vazgeçilmez olduğuna da vurgu yapmaktadır."

Bakanlık olarak kimseyi geride bırakmadan bu dönüşümü adil, dengeli ve kapsayıcı biçimde yönetmeyi tarihi sorumluluk olarak gördüklerini vurgulayan Işıkhan, İzmir'de sahada yürüttükleri "Yeşil ve Dijital Dönüşüm Sürecinde İşçilerin Beceri Uyumlarının Geliştirilmesi Projesi"nin stratejilerinin ilk uygulamalarından birisi olduğunu anlattı.

- ADAY HAVUZ SİSTEMİNİ 35 BİNDEN FAZLA İŞVEREN KULLANDI

Işıkhan, çalışanların yeni beceriler kazanması, kırılgan grupların desteklenmesi, sosyal tarafların karar alma süreçlerine aktif katılımı ve kimseyi geride bırakmayan bir dönüşüm için çalıştıklarını dile getirdi.

İşgücüne katılımı artırmak ve istihdamı geliştirmek için birçok projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Işıkhan, şu bilgileri paylaştı:

"Geçen yıl hayata geçirdiğimiz önemli programlarımızdan bir tanesi de aday havuz sistemi. Bugüne kadar 35 binden fazla işveren bu sistemi kullandı. Sistemde yaklaşık 2 milyon çalışan araması gerçekleştirildi ve 100 binden fazla vatandaşımız bu sistem üzerinden işe yerleştirildi. Bu sistem işverenlere ilan vermeden İŞKUR'un veri tabanındaki yaklaşık 3 milyon aktif iş arayan kişiyi tarama imkanı sunuyor. İşverenler meslek, eğitim, sertifika, yabancı dil, yaş ve şehir gibi birçok filtreyle arama yapabiliyor. Kişisel bilgileri görünmeden adayın niteliklerini inceleyebiliyor ve değerlendirme yaparak adaya teklif dahi gönderebiliyor. Özel istihdam bürolarına ilan vermenin ücretli olduğu bir ortamda aday havuz sistemi işverenlerimiz için ciddi bir zaman ve maliyet avantajı sağlıyor. Hayata geçirdiğimiz programların iş gücü piyasasında ve iş gücü verilerinde önemli katkılar sağladığını görmekten mutluluk duyuyoruz."

Işıkhan, tüm politikalarında emeği merkeze alan sosyal diyaloğu önceleyen, insan onurunu yücelten bir yaklaşımı benimsediklerini, bugüne kadar çalışma hayatında gerçekleştirdikleri tüm reformların odağında da insan ve emek olduğunu bildirdi.

- "ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONUMUZLA BİR ARAYA GELECEĞİZ"

Asgari ücretin çalışma hayatında en temel ücret seviyesini ifade eden bir gösterge olduğunu vurgulayan Işıkhan, "Bu yıl da aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzu toplayarak işçi ve işveren temsilcilerimizle yeniden bir araya geleceğiz. Bu süreçte temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır. Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

İzmir Valisi Süleyman Elban ile AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da programda konuşma yaptı.