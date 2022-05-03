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Ekonomi

Milyonların gözü bu toplantıda olacak! 3600 ek göstergede kritik viraj

Polis, hemşire ve din görevlilerine verilecek 3600 ek gösterge çalışması bu ay tamamlanacak. Yapılacak son toplantının ardından düzenleme Meclis'e sevk edilecek. Ek göstergenin yükselmesiyle maaş, emekli aylıkları ve ikramiyelerde artışlar olacak.

TRT Haber3 Mayıs 2022 Salı 09:20 - Güncelleme:
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Ek gösterge artışıyla ilgili düzenleme için geri sayım başladı. Memur ve memur emeklisinin gözü bu düzenlemede olacak. Son toplantının ardından düzenlemeye nihai şekli verilecek.

3600 ek gösterge, meslek kanunuyla öğretmenlere veriliyor. Yeni düzenlemeyle polis, hemşire ve din görevlileri de bu hakka sahip olacak. Başka hangi grupların kapsama dahil edileceği önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ VE MAAŞLAR YÜKSELECEK

Düzenleme ilişkin bugüne kadar 2 toplantı gerçekleştirildi. Son toplantının ise 10 Mayıs'ta yapılması planlanıyor. Ardından taslak, teklif haline getirilerek Meclis'e sevk edilecek. Bu yasama döneminde düzenlemenin yasalaşması bekleniyor.

Kamu çalışanları için ek göstergenin yükselmesi 3 farklı ödeme türünü etkileyecek.

3600 ek gösterge alacak memurların maaşları, emekli aylıkları ile emekli olurken aldıkları ikramiyelerde artış olacak.

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