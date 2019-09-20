Mini zeplin sınır nöbetine başlıyor

Aselsan’ın TEKNOFEST’te sergilediği çözümler arasında, bu sistem de yer alıyor. Aselsan İnsansız Uçan Sistemler Proje Yöneticisi Hande Balcı, yaklaşık 2.5 yıldır sürdürülen çalışmalar sonunda Karagöz’ün kasım ayı itibarıyla Suriye sınırında sınır güvenliği amaçlı kullanılmaya başlanacağını söyledi. Balonun 17 metre uzunluğa, 430 metreküp hacme sahip olduğunu belirten Balcı, Karagöz’ün 500 metre yükseklikten görev yapabildiğini ifade etti. Sistemin üzerinde taşıdığı geniş alan gözetleme kamerasıyla anlık olarak 8 kilometrekarelik bir bölgeyi taradığına işaret eden Balcı “Gözetleme kamerası operatörün tercihine göre 360 derece dönüyor. Olağan dışı bir hareket tespit edildiğinde sistem alarm veriyor. Üzerindeki ASELSAN termal kameralarıyla hedefi teşhis ediyoruz ve bu bilgiler balona yerleşik fiber kablolar üzerinden komuta kontrol birimine aktarılıyor. Orada da görüntü kıymetlendiriliyor. Tümüyle özgün olarak milli imkanlarla yapılan bir sistem. Balonun özelliği hafif silahlarla vurulduğu zaman kendini tamir edebilen bir malzemeden üretildi” dedi

Hande Balcı, ABD’nin Meksika sınırında kullandığı bu sistemin Türkiye’de ilk olacağını vurguladı.