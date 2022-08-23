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Ekonomi

Mısır fiyatları ne kadar oldu? Ceyhan, Adana, Konya mısır alım fiyatları 2022

Mısır fiyatları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı kararları sonrası yaptığı açıklamanın ardından araştırılmaya başlandı. Toprak Mahsulleri Ofisi, mısır alım fiyatını güncelledi. Özellikle Adana civarı ve Konya'daki üreticiler mısır alım fiyatlarını merak etti. Peki mısır fiyatları ne kadar oldu? İşte Başkan Erdoğan'ın açıklaması

23 Ağustos 2022 Salı 17:37 - Güncelleme:
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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) mısır fiyatları güncellendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında mısır fiyatları konusuna açıklamalarda bulundu. Bu gelişme sonrası Ceyhan, Adana ve Konya başta olmak üzere birçok ilde üreticiler mısır alım fiyatlarını araştırmaya başladı. Buna göre Mısır fiyatları ne kadar oldu? İşte Ceyhan, Adana, Konya mısır alım fiyatları 2022

MISIR FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamada bulundu:

"Toprak Mahsulleri Ofisimiz, mısır alım fiyatını, destek hariç, ton başına 5 bin 700 lira olarak uygulayacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Sırf paradan para kazanmak adına yatırım yapmamak üretmemek satmamak Türkiye gemisinde delik açmak demektir. Biz bu gelişmeleri takip ediyoruz. tespit ettiğimiz sorunların ahlaki temelli olduğunu gördüğümüz için çözüm yolları arıyoruz. Piyasada denetimleri sıkılaştırdık. Dövize ve altına yönelen kredi akışının önünü kestik. Tarım ürünlerine hakkı olan alım fiyatları verdik. Mısır üreticilerimize de müjde vermek istiyorum. TMO hasta dönemi yaklaşan mısır alım fiyatını ton başına 5 bin 700 lira olarak uygulayacaktır" dedi.

ADANA MISIR FİYATLARI

Günlük Mısır, Buğday, Ayçiçeği ve Soya Fasulyesi fiyatları; TÜRİB seansının bitiminde her gün saat 13.00'da güncellenmektedir.

Ürünler - En Düşük - En Yüksek

Buğday (Yeni Mahsul) (TÜRİB Ort.Fiyatı) 6,950-7,050 7,050-7,150

Buğday (Düşük Vasıflı) 6,750-6,850 6,850-6,950

Mısır (TÜRİB Ort.Fiyatı) 5,400-5,500 5,500-5,600

Roll.Çuk.Std.Eks. (41R) (Muamelesiz) 47,900 48,000

Roll.Çuk.Std.1 B (51R-52R) (Muamelesiz) 45,900 46,000

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