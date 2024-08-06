Mısır ve Bahreyn menşeli ''cam elyafı''na soruşturma

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, Mısır ve Bahreyn menşeli "cam elyafı takviye malzemeleri"ne yönelik damping soruşturması açılmasına ilişkin esaslar belirlendi.

Buna göre, yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin bütüncül olarak değerlendirilmesi sonucu, başvuru konusu ürünün yurt içi ve yurt dışı satış miktarı ve değeri, pazar payı, verimlilik ve stoklar gibi temel ekonomik göstergelerinde bozulma olduğu tespit edildi. Ayrıca, yerli üretim dalının başvuru konusu ürünün yurt içi, yurt dışı ve tüm satışlardan birim karlılığının 2023'te bozulduğu gözlendi.

Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin Bakanlık istatistik veri tabanında yer alan veriler esas alınarak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu belirtilen Mısır ve Bahreyn menşeli ithalatın yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde maddi zarara yol açtığı değerlendirildi.

Yapılan inceleme sonucu, damping soruşturması açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararıyla Mısır ve Bahreyn menşeli başvuru konusu ürüne yönelik damping soruşturması açılmasına karar verildi.

