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Ekonomi

MKE için stratejik karar

Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE), Ticaret Bakanlığı tarafından 'Dış Ticaret Sermaye Şirketi (DTSŞ)' statüsüne alındı. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AA24 Haziran 2025 Salı 07:24 - Güncelleme:
MKE için stratejik karar
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Makine ve Kimya Endüstrisinin (MKE) "Dış Ticaret Sermaye Şirketi" statüsüne alınmasını değerlendirerek, "Yüksek teknoloji ve yenilikçi üretim kabiliyetiyle MKE, küresel pazarda hak ettiği güçlü konumunu daha da pekiştirecektir." ifadesini kullandı.

Bolat, MKE'nin "Dış Ticaret Sermaye Şirketi" statüsüne alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"Türkiye Yüzyılı" hedefi doğrultusunda MKE'nin söz konusu statüye kavuşmasının Türkiye'nin mühendislik gücünün ve ihracat vizyonunun yeni göstergesi olduğuna işaret eden Bolat, şunları kaydetti:

"Yüksek teknoloji ve yenilikçi üretim kabiliyetiyle MKE, küresel pazarda hak ettiği güçlü konumunu daha da pekiştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye yolunda attığımız bu önemli adımda emeği geçen tüm yol arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Türkiye büyüyor, güçleniyor, hedeflerine emin adımlarla ilerliyor."

  • Makine ve Kimya Endüstrisi
  • Dış Ticaret Sermaye Şirketi
  • Ömer Bolat

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