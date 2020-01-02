02.01.2020 11:56 - Güncelleme: 02.01.2020 11:56

Mobilyada KDV oranı düşürüldü. Mobilyada KDV oranı yüzde 8'e indirildi. Daha önce mobilyada KDV indirimlerinin süresi üç kez uzatılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak mobilyada KDV indirimi müjdesi verdi. Mobilya KDV oranı ne kadar? Mobilyada KDV oranı düştü mü? gibi soruların yanıtları da araştırılmaya başlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Mobilyacılık sektörü için güzel bir haber olan mobilyadaki KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e düşürdüğümüzün haberini paylaşmak istiyorum." açıklamasında bulundu.





MOBİLYA KDV ORANI NE KADAR?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Mobilyacılık sektörü için güzel bir haber olan mobilyadaki KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e düşürdüğümüzün haberini paylaşmak istiyorum." dedi.





MOBİLYADA KDV ORANI DÜŞTÜ MÜ?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Mobilyacılık sektörü için güzel bir haber olan mobilyadaki KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e düşürdüğümüzün haberini paylaşmak istiyorum." dedi.





"Kamu bankalarımız, esnaf kredileriyle tarımsal kredi faizlerini artık yeni yıl itibarıyla yıllık yüzde 12'den yüzde 9'a düşürdü." bilgisini paylaşan Bakan Albayrak konuya ilişkin sözlerini şu şekilde sürdürdü:





Bu şu demek halihazırda tarımsal kredilerdeki yüzde 25 ila yüzde 100 oranındaki Hazinemiz tarafından faiz sübvansiyonu uygulandığından dolayı bu oran ortalama yüzde 5'in altına düşecek. Yüzde 6-7'ler değil artık yüzde 5, yüzde 4,5 hatta 0'a kadar inecek durumda. Özellikle tarımsal kredilerde yüzde 6'lık faizin de yüzde 0 ile 4,5 aralığına gerileyeceğini buradan müjdelemek istiyorum."