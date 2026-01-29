İSTANBUL 16°C / 12°C
Ekonomi

Mobilyaya Değer Katanlar - Basın Ödülleri'nden Platin'e ödül

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) tarafından düzenlenen 'Mobilyaya Değer Katanlar-Basın Ödülleri' töreni İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşti. Törende, sektörün sürdürülebilirliğine katkı sunan gazetecilere ödüller verildi.

29 Ocak 2026 Perşembe 14:39
Mobilyaya Değer Katanlar - Basın Ödülleri'nden Platin'e ödül
Yaptığı haberlerle mobilya sektörüne ve bu alandaki sürdürülebilirliğe katkı sunan gazetecilerin ödüllendirildiği "Mobilyaya Değer Katanlar-Basın Ödülleri" sahiplerini buldu. Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Bahar Akgün'e de yaptığı haberlerle sektöre sunduğu katkı dolayısıyla teşekkür plaketi takdim edildi.

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) tarafından düzenlenen ve alanında dünyanın en prestijli üç fuarından biri olarak öne çıkan Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı (İstanbul International Furniture Fair-IIFF) başladı.

Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Bahar Akgün, ödüle dair 'Platin Dergisi olarak tematik yayın olmanın verdiği sorumlulukla her ay farklı bir sektörün geleceğini analiz ediyoruz. Bu projeksiyon; üretimden insan kaynağına, ihracattan ileri teknoloji entegrasyonuna kadar her aşamayı kapsıyor. Platin'i bu noktada ayrıştıran en önemli değer ise sürdürülebilirliği merkeze alarak ilerleyen bir vizyona sahip olmamız. Bu noktada IIFF 2026'da MOSFED'in düzenlediği Sürdürülebilirlik Ödülleri'nde hem bu bakış açımız hem de mobilya sektörünün sürdürülebilirliğine yönelik özel haber dosyalarımızla ödüle layık görülmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz.' şeklinde konuştu.

Fuar ile eş zamanlı düzenlenen ve yaptığı haberlerle mobilya sektörüne ve bu alandaki sürdürülebilirliğe katkı sunan gazetecilerin ödüllendirildiği "Mobilyaya Değer Katanlar-Basın Ödülleri" töreni de İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi. Ödül törenine MOSFED Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç de katılarak konuşma yaptı.

