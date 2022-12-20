Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Croitor: Türk şirketlerini Moldova'ya çekmeyi arzu ediyoruz

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneğinden (GAGİAD) yapılan açıklamaya göre, Dmitri Croitor ve beraberindeki heyet, GAGİAD'ı ziyaret ederek ülkesindeki teşvikleri anlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükelçi Dmitri Croitor, Moldova'da hemen hemen her sektörde önemli teşvikler veren politikaları olduğunu ifade etti. Verilen bu teşvikler sayesinde dünyanın her bölgesinden yatırımcıları ağırladıklarını belirten Croitor, şunları kaydetti:

"İstiyoruz ki Moldova'da Türk şirketlerinin sayısı daha artsın. Çünkü Türkiye ile Moldova arasında çok güçlü dostluklar ve geçmiş var. Ülkemiz gelip Moldova'da şirket açın diye teşvikler veriyor. Moldova'da 43 serbest ekonomi bölgesi var. İsteriz ki bunların her birinde güçlü Türk şirketleri olsun. Türk şirketlerini Moldova'ya çekmeyi arzu ediyoruz. 43 serbest bölgemizin herhangi birinde 1 milyon dolarlık yatırım yaparsanız, 3 sene vergi ödemezsiniz. 5 milyon dolar yatırım yaparsanız, 5 yıl vergi ödemezsiniz."

GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer de Moldovalı heyeti ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Koçer, Moldova'ya yapılan ihracatı katlayarak artırmayı hedeflediklerini bildirdi.



Koçer, daha sonra Büyükelçi Croitor ile Yıldız'a GAGİAD Hatıra Ormanı'nda adlarına dikilen fidanların sertifikasını takdim etti.