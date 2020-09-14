AA 14 Eylül 2020 Pazartesi 15:29 - Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 15:48

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Kalam Abdul Momen'le Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.

Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Dost ve kardeş Bangladeş'in Dışişleri Bakanı Momen'i Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Çavuşoğlu, basın toplantısının ardından Bangladeş'in Ankara Büyükelçiliğinin yeni binasının açılışını da yapacaklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, Türkiye ile Bangladeş arasında tarihi ve kardeşlik bağları olduğunu belirterek, "Bengalli kardeşlerimizin Kurtuluş Savaşı sırasında bize verdiği desteği unutmamız mümkün değil. Bir kere daha şükranlarımızı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mevkidaşı Momen'le yaptığı görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alındığını bildiren Çavuşoğlu, Türkiye ile Bangladeş arasında ekonomik ilişkileri geliştirmek için tüm imkanları kullanacakları değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolar civarında olduğunu ve en kısa sürede bunun en az 2 milyar dolara yükseltilmesi gerektiğini dile getirerek, Türkiye'nin en büyük firmalarının da bu ülkede yatırım yapmaya başladığını kaydetti.

- "BANGLADEŞ'E ROHİNGYALI KARDEŞLERİMİZE SAHİP ÇIKTIĞI İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bakan Çavuşoğlu, Bangladeş'in Arakanlı Müslümanlara yaptığı ev sahipliğine ilişkin şunları söyledi:

"Bangladeş'e bir kere daha Rohingyalı kardeşlerimize sahip çıktığı için çok teşekkür ediyorum. 1 milyondan fazla Rohingyalıya ev sahipliği yapıyorlar. Bunun Bangladeş için ne kadar büyük bir yük olduğunu biliyoruz. 4 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapan bir ülke olarak bu yükün ağırlığını anlayabiliriz, anlıyoruz da ve özellikle bu yükü paylaşmak için Bangladeş'e yardım ediyoruz."

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile 2017'de Bangladeş'i ziyaret ederek buradaki Arakanlıların durumunu yerinde gördüklerini hatırlatan Çavuşoğlu, Türkiye'nin o tarihten bu yana tüm kurum ve kuruluşlarıyla Arakanlıların yanında olduğunu dile getirdi.

Çavuşoğlu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) da sadece Arakanlılara yönelik değil Bangladeş'in her bir bölgesinde kalkınma projelerine çok önemli destek verdiğinin altını çizdi.

Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde de Bangladeş'in tamamına yardım eli uzattığına değinen Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Bangladeş'e solunum cihazı dahil ilave tıbbı malzeme göndereceğiz. Önümüzdeki süreçte de her zaman Bangladeşli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) üye iki ülke Türkiye ve Bangladeş'in teşkilat içindeki dayanışmasını sürdüreceğini ve Filistin konusundaki görüşlerinin de örtüştüğünü söyledi.

Mevkidaşıyla yaptığı görüşmede Türkiye'nin öncülüğünde kurulan Gelişmekte Olan 8 Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Örgütüne ilişkin de görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Çavuşoğlu, "D-8'in güçlendirilmesi ve genişletilmesi, hatta mümkünse D-20 olması için çabalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

BANGLADEŞ DIŞİŞLERİ BAKANI MOMEN: TÜRK KARDEŞLERİMİZ BİZİ BU KONUDA DESTEKLEDİLER

Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Kalam Abdul Momen, Türkiye'nin Arakanlı Müslümanlar konusunda ülkesine verdiği desteğe ilişkin, "Bizler, Rohingya krizinde Türk kardeşlerimizin yanımızda olduğunu gördük. 2017'den bu yana en içten dilekleriyle Türk kardeşlerimiz bizi bu konuda desteklediler." dedi.

İlişkileri tarihi bağlara dayanan Bangladeş ve Türkiye'nin "kardeş ülke" olduğunun altını çizen Momen, iki ülkenin dini ve kültürel yakınlığının yanı sıra dünyada barış ve refahın tesis edilmesi talepleri olduğunu dile getirdi.

Momen, Bengal halkının, ellerinde küçük imkanlarla da olsa Kurtuluş Savaşı'nda Türk halkının yanında olduğunu, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını desteklediğini hatırlattı.

Bakan Momen, "Benzer şekilde, bizler de Rohingya krizinde Türk kardeşlerimizin yanımızda olduğunu gördük. 2017'den bu yana en içten dilekleriyle Türk kardeşlerimiz bizi bu konuda desteklediler. Rohingya kamplarında ilk hastaneyi oluşturan onlardı." dedi.

Konuşmasında, Bangladeş'in kurucusu Cumhurbaşkanı Şeyh Bangabandhu Mucibur Rahman'ın, Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinden çok etkilendiğini anımsatan Momen, Bangladeş'te Atatürk'ün adını taşıyan birçok bulvar ve yolun olduğunu bildirdi.

Momen, Bangladeş'te "Ertuğrul Gazi" ve "Muhteşem Yüzyıl" gibi Türk dizilerinin de beğeniyle takip edildiğini dile getirerek, bunun iki ülke arasındaki ilişkilerin ne kadar yakın olduğunun bir başka göstergesi olduğunu ifade etti.

- "BANGLADEŞ, BİR FIRSATLAR ÜLKESİ OLDUĞUNU SON YILLARDA KANITLADI"

Bakan Momen, Bangladeş'in ekonomik büyüme anlamında çok önemli performans gösterdiğine dikkati çekerek, ülkesinin, geçen yıl Asya Pasifik ülkeleri arasında gayri safi yurtiçi hasılada en yüksek oranı yakaladığını kaydetti.

Bangladeş'in bir dönem son derece fakir bir ülke olduğunu fakat halihazırda çok daha iyi bir performans göstererek, modern ekonomik kalkınmanın önemli bir örneğini sergilediğini söyleyen Momen, ülkesinde çok sayıda yatırım imkanı olduğunun altını çizdi.

Momen, "Bangladeş, bir fırsatlar ülkesi olduğunu son yıllarda kanıtlamış bir ülke." değerlendirmesinde bulundu.

Bangladeş'e yatırım yapması için Türk yatırımcıları davet eden Momen, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

- "ARAKANLILARA YÖNELİK SUÇLARIN, SAVAŞ SUÇLARI MAHKEMESİNE TAŞINMASINDA HEMFİKİRİZ"

Momen, mevkidaşı Çavuşoğlu'yla yaptığı görüşmelerde, Arakanlı Müslümanlar konusunun da ele alındığına işaret ederek, "Özellikle, buradaki hesap verilebilirlik konusunda birlikte çalışmaya karar verdik. Bunun ilgili savaş suçları mahkemesine de taşınması konusunda hemfikiriz." dedi.

Türkiye'nin öncülüğünde kurulan Gelişmekte Olan 8 Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün gelecek ocak ayında sanal ortamda yapılması konusunu da mevkidaşıyla görüştüğünü söyleyen Momen, "Mevkidaşım D-8'in genişletilmesi konusunu düşünmemi istedi. Ben bunun gerçekten iyi bir öneri olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Bangladeşli Bakan Momen, Suriye'nin kuzeyinde Türk Kızılay ekibinin bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan personele de Allah'tan rahmet diledi.