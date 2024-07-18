Piyasalar, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in cuma günü açıklayacağı kredi notu kararına odaklanırken, iş dünyasının önemli temsilcileri kuruluştan güçlü not artışı bekliyor. Ocak ayında Türkiye'nin not görünümünü yukarı yönlü revize eden Moody's'in, değerlendirmesini 19 Temmuz Cuma gecesi yayınlaması bekleniyor. Yabancı ilgisinin arttığı dönemde kredi notu kararı önem taşıyor. Beklentiler kredi notunun en az 1 puan artırılarak B3'ten B2'ye çıkarılması yönünde. Ancak 2 kademe artış düşünenler de bulunuyor.

GÖRMEZDEN GELMEYECEK

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkan Kork, "Türkiye, uluslararası piyasalarda güçlü bir itibara sahip. Notumuzun iki kademe birden artırılacağı kanaatindeyim. Tek kademe artışı olsa bile Moody's'in yıl sonuna doğru sürpriz bir kararla takvim dışı bir değerlendirmeye giderek ülkemizin notunda yeni bir artış yapabileceğini düşünüyorum. Türkiye'nin CDS ve diğer risk göstergelerinde kaydettiği güçlü iyileşmeler, gri listeden çıkış ve bütçenin iyi gitmesi daha öngörülebilir bir politika çerçevesinin oluşmasına katkı sağladı. Bu kuruluşlar bu tabloyu görmezden gelemeyecektir" diye konuştu.

Fitch Ratings ve S&P bu sene yayımladığı raporlarda Türkiye'nin notunu artırırken, Moody's ise ocak ayında Türkiye'nin kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkarmıştı.